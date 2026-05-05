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मंडी के नेरचौक में तेज रफ्तार कार हादसाग्रस्त; 3 युवकों की मौत

Mandi Car Crash: सोमवार रात मंडी के नेरचौक में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन युवकों की जान चली गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 05, 2026, 01:23 PM IST

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मंडी के नेरचौक में तेज रफ्तार कार हादसाग्रस्त; 3 युवकों की मौत

Mandi Car Crash: सोमवार रात मंडी के नेरचौक में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन युवकों की जान चली गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के अनुसार कार  नेरचौक से सुंदरनगर की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में सड़क किनारे खड़े हाइड्रा से कार की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे के वक्त कार में कुल पांच लोग सवार थे.

टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन युवकों ने प्राथमिक उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान अनिल कुमार (28) निवासी पलाही, रोहित कुमार (26) निवासी अंद्रेटा और सुभाष कुमार (35) निवासी पलाही के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में घायल हरिश उर्फ सन्नी (23) निवासी वडमाह और पंकज कुमार निवासी पलाही को पहले नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. इस दुखद घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय लोग हादसे से स्तब्ध हैं और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.

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