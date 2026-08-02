/2027 चुनाव से पहले हिमाचल में AAP का बड़ा दांव! 68 विधानसभा सीटों पर शुरू किया सदस्यता अभियान

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने संगठन विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेशव्यापी सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है. पार्टी का यह अभियान राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चलाया जाएगा, जिसके तहत कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं.
संगठन मजबूत करने पर जोर
शिमला में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं शहर प्रभारी डॉ. राजेश चानना ने बताया कि सदस्यता अभियान का उद्देश्य प्रदेशभर में संगठन को मजबूत करना और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना है. उन्होंने लोगों से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और हिमाचल में मौजूदा सरकार के कामकाज का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की अपील की.
कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना
डॉ. चानना ने आरोप लगाया कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार प्रदेश के विकास में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है. उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के शासनकाल में जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं हुआ, इसलिए राज्य को एक मजबूत तीसरे राजनीतिक विकल्प की जरूरत है.
2022 में नहीं मिला था अपेक्षित समर्थन
गौरतलब है कि वर्ष 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी. अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी.
अब पार्टी 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सदस्यता अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने और प्रदेश में राजनीतिक आधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है.