/2027 चुनाव से पहले हिमाचल में AAP का बड़ा दांव! 68 विधानसभा सीटों पर शुरू किया सदस्यता अभियान

संगठन मजबूत करने पर जोर

शिमला में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं शहर प्रभारी डॉ. राजेश चानना ने बताया कि सदस्यता अभियान का उद्देश्य प्रदेशभर में संगठन को मजबूत करना और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना है. उन्होंने लोगों से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और हिमाचल में मौजूदा सरकार के कामकाज का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की अपील की.