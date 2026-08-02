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2027 चुनाव से पहले हिमाचल में AAP का बड़ा दांव! 68 विधानसभा सीटों पर शुरू किया सदस्यता अभियान

Himachal News: 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है. संगठन विस्तार के साथ AAP ने कांग्रेस और भाजपा पर भी निशाना साधा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 02, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:30 PM IST
2027 चुनाव से पहले हिमाचल में AAP का बड़ा दांव! 68 विधानसभा सीटों पर शुरू किया सदस्यता अभियान

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