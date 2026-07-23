ABVP का बड़ा आंदोलन, मांगें नहीं मानीं तो कॉलेज में तालाबंदी और भूख हड़ताल की चेतावनी

राज्य चुनें
Bilaspur News: राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए सरकार और कॉलेज प्रशासन से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की. परिषद ने चेतावनी दी कि यदि मांगें समय रहते पूरी नहीं की गईं तो तालाबंदी और भूख हड़ताल जैसे बड़े आंदोलन शुरू किए जाएंगे.
प्रोफेसरों की नियुक्ति और मूलभूत सुविधाओं की मांग
ABVP के जिला संयोजक देवार्य ताडू ने कहा कि कॉलेज में संचालित एजुकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स के लिए पर्याप्त प्रोफेसर उपलब्ध नहीं हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इसके अलावा कॉलेज में स्वच्छ शौचालय, पीने के ठंडे पानी, बैठने की उचित व्यवस्था और नियमित सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित करने की मांग की गई.
रिवेल्यूशन फीस बढ़ाने का विरोध
विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा रिवेल्यूशन (उत्तरपुस्तिका पुनर्मूल्यांकन) शुल्क में की गई बढ़ोतरी का भी विरोध किया. परिषद का कहना है कि प्रति विषय फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है. ABVP ने मांग की कि बढ़ी हुई फीस वापस लेकर पुरानी शुल्क व्यवस्था बहाल की जाए.
पेपर लीक मामलों पर भी जताया विरोध
देवार्य ताडू ने कहा कि विद्यार्थी परिषद हमेशा से पेपर लीक की घटनाओं का विरोध करती रही है. उन्होंने कहा कि चाहे नीट हो या कोई अन्य परीक्षा, यदि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होगा तो ABVP छात्रों के हित में सड़क पर उतरकर आवाज उठाती रहेगी.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो होगा बड़ा आंदोलन
ABVP ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार और कॉलेज प्रशासन जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं, तो संगठन कॉलेज में तालाबंदी और भूख हड़ताल शुरू करेगा. परिषद ने कहा कि ऐसी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी सरकार और कॉलेज प्रशासन की होगी.