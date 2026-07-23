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ABVP का बड़ा आंदोलन, मांगें नहीं मानीं तो कॉलेज में तालाबंदी और भूख हड़ताल की चेतावनी

ABVP Protest: बिलासपुर राजकीय महाविद्यालय में ABVP ने प्रोफेसरों की नियुक्ति, मूलभूत सुविधाओं और रिवेल्यूशन फीस कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. मांगें पूरी नहीं होने पर तालाबंदी और भूख हड़ताल की चेतावनी दी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 23, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:06 PM IST
ABVP का बड़ा आंदोलन, मांगें नहीं मानीं तो कॉलेज में तालाबंदी और भूख हड़ताल की चेतावनी

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