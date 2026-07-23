ABVP का बड़ा आंदोलन, मांगें नहीं मानीं तो कॉलेज में तालाबंदी और भूख हड़ताल की चेतावनी

Bilaspur News: राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए सरकार और कॉलेज प्रशासन से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की. परिषद ने चेतावनी दी कि यदि मांगें समय रहते पूरी नहीं की गईं तो तालाबंदी और भूख हड़ताल जैसे बड़े आंदोलन शुरू किए जाएंगे.