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ओमान हमले में जान गंवाने वाले आदित्य को पिता ने सेहरा बांधकर दी अंतिम विदाई

ओमान तट पर हुए हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा को गांव में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई. पिता ने बेटे को सेहरा बांधकर विदा किया और कहा कि ऐसा दर्द किसी परिवार को न झेलना पड़े. इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात में भी उठाया.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 18, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:50 PM IST
ओमान हमले में जान गंवाने वाले आदित्य को पिता ने सेहरा बांधकर दी अंतिम विदाई

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