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Hamirpur News: ओमान तट के पास भारतीय तेल टैंकर पर हुए मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले हिमाचल प्रदेश के युवा आदित्य शर्मा का गुरुवार को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस दौरान सैकड़ों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे. पूरे गांव में शोक का माहौल रहा और हर आंख नम दिखाई दी.
अंतिम संस्कार से पहले एक भावुक दृश्य उस समय देखने को मिला जब पिता राजेश शर्मा ने अपने बेटे को अंतिम विदाई देने से पहले उसके सिर पर सेहरा बांधा. जिस बेटे को दूल्हे के रूप में देखने का सपना उन्होंने संजोया था, उसी बेटे को इस रूप में विदा करना परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक पल बन गया.
हमीरपुर पहुंचा पार्थिव शरीर
आदित्य शर्मा का पार्थिव शरीर गुरुवार को हमीरपुर पहुंचा, जहां मेडिकल कॉलेज में आवश्यक औपचारिकताओं और पोस्टमार्टम के बाद उसे उनके घर लाया गया. जैसे ही पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, परिजनों और ग्रामीणों का दुख छलक पड़ा.
पिता बोले- ऐसी घटना किसी और के साथ न हो
आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने कहा कि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वे चाहते हैं कि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े. उन्होंने कहा कि आदित्य की यादें हमेशा परिवार के साथ रहेंगी.
प्रशासन ने जताई संवेदना
अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त गंधर्व राठौर भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि यदि परिवार इस मामले में किसी प्रकार की जांच या अतिरिक्त जानकारी चाहता है तो उनकी बात विदेश मंत्रालय तक पहुंचाई जाएगी.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा मामला
भारतीय तेल टैंकर पर हुए हमले को लेकर मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान इस घटना का मुद्दा उठाया और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की.
आदित्य शर्मा की असमय मौत ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। परिवार, मित्रों और ग्रामीणों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.