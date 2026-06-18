अंतिम संस्कार से पहले एक भावुक दृश्य उस समय देखने को मिला जब पिता राजेश शर्मा ने अपने बेटे को अंतिम विदाई देने से पहले उसके सिर पर सेहरा बांधा. जिस बेटे को दूल्हे के रूप में देखने का सपना उन्होंने संजोया था, उसी बेटे को इस रूप में विदा करना परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक पल बन गया.