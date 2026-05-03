धर्मशाला में IPL मैचों को लेकर प्रशासन अलर्ट; पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम

Dharamsala IPL News: मई माह में धर्मशाला के एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले तीन बड़े क्रिकेट मुकाबलों (11, 14 और 17 मई) को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि मैचों के सफल आयोजन और पर्यटकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों और एचपीसीए के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई है.

उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बाहर से आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है. इसके लिए शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाएगा. सभी प्रमुख पार्किंग स्थलों की उपलब्धता की जानकारी नगर निगम की डिजिटल स्क्रीन पर नियमित रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ताकि लोगों को भटकना न पड़े और वे सीधे निर्धारित स्थानों पर वाहन पार्क कर सकें.

पर्यटकों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर दिशा-निर्देशक साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे. इसके अलावा बिजली, पानी और सफाई जैसी मूलभूत सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. नगर निगम को विशेष रूप से सफाई व्यवस्था के लिए पर्याप्त वाहन और स्टाफ तैनात करने को कहा गया है.डीसी ने बताया कि मैच के दिन भारी भीड़ को देखते हुए स्टेडियम के आसपास निजी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी.

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इसके बदले पार्किंग स्थलों से एचआरटीसी की शटल बसें चलाई जाएंगी, जिससे दर्शकों को स्टेडियम तक पहुंचने में सुविधा मिले. 17 मई को धर्मशाला नगर निगम के मतदान भी निर्धारित हैं. ऐसे में स्टेडियम के पास स्थित मतदान केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी. एसडीएम धर्मशाला को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और वे आसानी से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें.

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा तीन चरणों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी. इन अभ्यासों के माध्यम से सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को पूरी तरह तैयार किया जाएगा. उपायुक्त ने उम्मीद जताई कि इन मैचों के दौरान बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी और पर्यटक धर्मशाला पहुंचेंगे, जिसके लिए प्रशासन हर स्तर पर व्यवस्थाओं को पुख्ता करने में जुटा है.