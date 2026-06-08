संजौली में हंगामे के बाद देर रात एक बजे खुला चक्का जाम

पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. वहीं, इस मामले में गिरफ्तार की गईं श्वेता चौहान और कल्पी शर्मा को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है. संजौली में दिनभर चले प्रदर्शन और चक्का जाम के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही. देर रात प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में स्थिति सामान्य हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया और वाहनों की आवाजाही बहाल हो सकी.