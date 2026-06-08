संजौली में हंगामे के बाद देर रात एक बजे खुला चक्का जाम

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Sanjauli News: राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लगाया गया चक्का जाम देर रात करीब एक बजे ख़त्म हुआ. लंबे समय तक चले इस प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.संजौली में रविवार शाम से कुछ लोगों ने हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम किया था.
प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए संगठन के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए नेताओं पर एक दुकान में तोड़फोड़ करने और दो युवकों का जुलूस निकालने के आरोप हैं, जिनकी जांच की जा रही है. मामले में गिरफ्तार हिंदू नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर को अदालत से दो दिन का पुलिस रिमांड मिल चुका है.
पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. वहीं, इस मामले में गिरफ्तार की गईं श्वेता चौहान और कल्पी शर्मा को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है. संजौली में दिनभर चले प्रदर्शन और चक्का जाम के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही. देर रात प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में स्थिति सामान्य हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया और वाहनों की आवाजाही बहाल हो सकी.
लिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं हिंदू संगठनों ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जारी रखने के संकेत दिए हैं. फिलहाल संजौली में माहौल शांतिपूर्ण है.