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संजौली में हंगामे के बाद देर रात एक बजे खुला चक्का जाम

Sanjauli News: राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लगाया गया चक्का जाम देर रात करीब एक बजे ख़त्म हुआ.

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 08, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:10 PM IST
संजौली में हंगामे के बाद देर रात एक बजे खुला चक्का जाम

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Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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