संजौली में टनल निर्माण से मकानों में दरार के आरोप; स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन

स्थानीय लोगों के मुताबिक, शांति विहार और भट्टाकुफर वार्ड के करीब 400 मकान टनल निर्माण के दायरे में आते हैं. निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान छह से आठ मकानों में दरारें सामने आई थीं. इसके बाद चार से पांच अन्य मकानों में भी दरारें देखी गईं. इससे लोगों को अपने मकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है.नगर निगम ने पार्षद नरेंद्र ठाकुर और विनय शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर मंत्री और उपायुक्त के माध्यम से प्रशासन से बातचीत की है. मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रयास किया गया, लेकिन व्यस्तता के कारण सीधी मुलाकात नहीं हो सकी.