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आनी में दर्दनाक हादसा: शादी से लौट रही कार गहरी खाई में गिरी, 4 की मौत; एक घायल

Kullu Accident: कुल्लू के आनी में NH-305 पर शादी समारोह से लौट रही कार गहरी खाई में गिर गई. हादसे में जाबो गांव के चार लोगों की मौत और एक घायल हुआ है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 22, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:59 PM IST
आनी में दर्दनाक हादसा: शादी से लौट रही कार गहरी खाई में गिरी, 4 की मौत; एक घायल

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