आनी में दर्दनाक हादसा: शादी से लौट रही कार गहरी खाई में गिरी, 4 की मौत; एक घायल

हादसे में चार लोगों की मौत

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राहुल राणा पुत्र जगदीश, विकास उर्फ विक्की पुत्र हीरा सिंह, गुंजन पुत्र राम प्रकाश और बालकृष्ण पुत्र धिक राम के रूप में हुई है. चारों आनी उपमंडल के जाबो गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. एक ही गांव के चार लोगों की मौत की खबर मिलते ही जाबो गांव में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.