आनी में दर्दनाक हादसा: शादी से लौट रही कार गहरी खाई में गिरी, 4 की मौत; एक घायल

राज्य चुनें
Kullu News: कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. हरिपुर-नागन क्षेत्र में नेशनल हाईवे-305 पर करीब साढ़े 3 बजे एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है.
जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त कार में करीब पांच लोग सवार थे. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, अग्निशमन विभाग और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे. इसके बाद खाई में सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया.
हादसे में चार लोगों की मौत
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राहुल राणा पुत्र जगदीश, विकास उर्फ विक्की पुत्र हीरा सिंह, गुंजन पुत्र राम प्रकाश और बालकृष्ण पुत्र धिक राम के रूप में हुई है. चारों आनी उपमंडल के जाबो गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. एक ही गांव के चार लोगों की मौत की खबर मिलते ही जाबो गांव में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.
घायल को रामपुर अस्पताल किया रेफर
हादसे में सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी जाबो, डाकघर कराणा, तहसील आनी घायल हुए हैं. उनकी उम्र करीब 29 वर्ष बताई गई है. उन्हें आनी में प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रामपुर अस्पताल रेफर किया गया है.
शादी समारोह से लौट रहे थे कार सवार
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सभी लोग कुमारसैन के बड़ागांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान हरिपुर-नागन क्षेत्र में एनएच-305 पर कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी.
हादसा किस वजह से हुआ, कार अनियंत्रित कैसे हुई और दुर्घटना के पीछे क्या परिस्थितियां रहीं, इसका पता पुलिस जांच के बाद ही चल पाएगा. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
विधायक लोकेंद्र कुमार भी राहत-बचाव में जुटे
हादसे की सूचना मिलते ही आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बचाव दल और स्थानीय लोगों के साथ राहत एवं बचाव अभियान में सहयोग किया. मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने घायलों को बाहर निकालने के साथ मृतकों के शवों को स्ट्रेचर के जरिए सड़क तक पहुंचाने में भी मदद की.
विधायक ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल व्यक्ति के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. हादसे के बाद काफी देर तक घटनास्थल पर राहत एवं बचाव अभियान जारी रहा.