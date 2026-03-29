केंद्र से भिड़ने की तैयारी! अनुराग शर्मा बोले- RDG ग्रांट फिर शुरू कराएंगे, कांगड़ा बनेगा टूरिज्म हब

Anurag Sharma: राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने RDG ग्रांट दोबारा शुरू करने का मुद्दा उठाने की बात कही. कांगड़ा को धार्मिक और साहसिक पर्यटन हब बनाने पर जोर.
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Kullu News: हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को फिर से शुरू कराने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा. यह बात राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने कुल्लू दौरे के दौरान कही.
रघुनाथ मंदिर में नवाया शीश
कुल्लू पहुंचने पर अनुराग शर्मा ने रघुनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और देश-दुनिया की सुख-समृद्धि की कामना की.
सीमित संसाधनों में सरकार चला रहे सीएम सुक्खू
उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार को चला रहे हैं, ऐसे में केंद्र से वित्तीय सहयोग बढ़ाना जरूरी है.
कांगड़ा को बनाएंगे पर्यटन हब
अनुराग शर्मा ने कहा कि कांगड़ा जिले में धार्मिक और साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं.
-चामुंडा देवी, बगलामुखी, ज्वालामुखी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल
-पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना
आत्मनिर्भर हिमाचल पर फोकस
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र स्तर पर प्रयास किए जाएंगे.