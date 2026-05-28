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पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूत नींव, लोग बढ़-चढ़कर करें मतदान: अनुराग ठाकुर

Anurag Thakur: हमीरपुर में पंचायत चुनाव के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने मतदान कर लोगों से बढ़-चढ़कर वोट डालने की अपील की. उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता मतदान के जरिए जवाब दे रही है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर फैसले का स्वागत किया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 28, 2026, 12:59 PM IST

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पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूत नींव, लोग बढ़-चढ़कर करें मतदान: अनुराग ठाकुर

Hamirpur Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज हमीरपुर जिले की 82 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ. इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद Anurag Thakur ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र के समीरपुर में अपनी पत्नी के साथ मतदान किया.

मतदान के बाद अनुराग ठाकुर ने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए लोगों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की.

पंचायतों का विकास में अहम योगदान
सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला हैं और ग्रामीण विकास में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी दी गई है और महिलाएं विकास कार्यों में सक्रिय योगदान निभा रही हैं.

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ये भी पढ़े-: Himachal Panchayat Elections Live: 1276 पंचायतों में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू, सुबह से बूथों पर उमड़ी भीड़

उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान बेहद जरूरी है.

कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि नगर निकाय और पंचायत चुनावों के पहले चरण के परिणामों ने साफ कर दिया है कि जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से नाराज है. उन्होंने कहा कि लोग मतदान के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

केरल में ईडी कार्रवाई के विरोध को बताया गलत
केरल में ईडी की कार्रवाई के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करती हैं तथा कोर्ट भी ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाए हुए है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव हारने के बाद ईवीएम, चुनाव आयोग और अन्य प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली सही है और राजनीतिक दलों को बार-बार संस्थाओं पर सवाल उठाना बंद करना चाहिए.

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