/हिमाचल में सरकारी लॉटरी की तैयारी का अनुराग ठाकुर ने किया विरोध, CM को पत्र लिखकर ई-टेंडर वापस लेने की मांग

अनुराग ठाकुर ने पत्र में कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दशक से अधिक समय से लॉटरी पर प्रतिबंध लागू रहा है. उन्होंने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने वर्ष 1999 में लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया था. इसके बाद वर्ष 2007 में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने लॉटरी दोबारा शुरू किए जाने के बाद इस पर फिर से रोक लगा दी थी.