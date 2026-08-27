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हिमाचल में सरकारी लॉटरी की तैयारी का अनुराग ठाकुर ने किया विरोध, CM को पत्र लिखकर ई-टेंडर वापस लेने की मांग

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में सरकारी लॉटरी दोबारा शुरू करने की तैयारी का विरोध किया है. उन्होंने CM सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर लॉटरी सिस्टम के लिए जारी ई-टेंडर वापस लेने की मांग की है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 27, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:45 PM IST
हिमाचल में सरकारी लॉटरी की तैयारी का अनुराग ठाकुर ने किया विरोध, CM को पत्र लिखकर ई-टेंडर वापस लेने की मांग

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