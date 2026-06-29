/जाखू मंदिर में अनुराग ठाकुर ने किए हनुमान जी के दर्शन, विकसित भारत के लिए की प्रार्थना

राज्य चुनें
Shimla News (अंकुश डोभाल): पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार सुबह शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि जाखू मंदिर शिमला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है. उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवान हनुमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और विकसित भारत के संकल्प की सफलता के लिए प्रार्थना की.अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है.
उनके अनुसार, वर्ष 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जबकि आज देश पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. उन्होंने कहा कि इस दौरान करोड़ों लोगों को आवास, गैस कनेक्शन, शौचालय, बैंक खाते, नल से जल और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी का प्रभावी ढंग से सामना किया, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया और जी-20 की सफल अध्यक्षता से भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई. हिमाचल प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क और रेलवे परियोजनाओं सहित कई विकास कार्यों को मंजूरी दी है.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2025-26 में हिमाचल के लिए 2,247 करोड़ रुपये की लागत वाली 294 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं.