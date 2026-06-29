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जाखू मंदिर में अनुराग ठाकुर ने किए हनुमान जी के दर्शन, विकसित भारत के लिए की प्रार्थना

Shimla News : पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार सुबह शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया.

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 29, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:27 AM IST
जाखू मंदिर में अनुराग ठाकुर ने किए हनुमान जी के दर्शन, विकसित भारत के लिए की प्रार्थना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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