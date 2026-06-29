/जाखू मंदिर में अनुराग ठाकुर ने किए हनुमान जी के दर्शन, विकसित भारत के लिए की प्रार्थना

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी का प्रभावी ढंग से सामना किया, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया और जी-20 की सफल अध्यक्षता से भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई. हिमाचल प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क और रेलवे परियोजनाओं सहित कई विकास कार्यों को मंजूरी दी है.