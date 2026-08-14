अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- ‘अब उनसे मर्यादित भाषा की उम्मीद नहीं

FCRA को लेकर भी बोले अनुराग ठाकुर

सांसद अनुराग ठाकुर ने FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) को लेकर कहा कि आने वाले समय में इसका देश को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विदेशों से आने वाली फंडिंग पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी और विदेशी धन के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी.