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अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- ‘अब उनसे मर्यादित भाषा की उम्मीद नहीं

Anurag Thakur: हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मर्यादित भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती. तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस के सवालों का भी जवाब दिया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 14, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:19 PM IST
अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- ‘अब उनसे मर्यादित भाषा की उम्मीद नहीं

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