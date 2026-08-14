अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- ‘अब उनसे मर्यादित भाषा की उम्मीद नहीं

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Hamirpur News: भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमीरपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. इसमें भाजपा युवा मोर्चा, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्कूली छात्रों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस दौरान बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा समेत कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
तिरंगा यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा जुबानी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पहले देश की राष्ट्रपति और अब विदेशी राष्ट्र प्रमुखों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी से अब मर्यादित भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के प्रति सार्वजनिक जीवन में गरिमा और सम्मान बनाए रखना जरूरी है.
FCRA को लेकर भी बोले अनुराग ठाकुर
सांसद अनुराग ठाकुर ने FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) को लेकर कहा कि आने वाले समय में इसका देश को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विदेशों से आने वाली फंडिंग पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी और विदेशी धन के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी.
तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस के सवालों का पलटवार
हमीरपुर में भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि भारतीयों से बेहतर तिरंगे का सम्मान कोई नहीं कर सकता.
उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्कूली छात्रों और युवाओं ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेकर देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन किया.
तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश की एकता-अखंडता को मजबूत करने का संदेश भी दिया.