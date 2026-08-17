शिमला में सेब से लदी पिकअप पलटी! बड़ा हादसा टला

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Shimla (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के टूटीकंडी क्रॉसिंग के पास सोमवार को एक सेब से लदी पिकअप सड़क पर अचानक पलट गई. हादसे के बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर वाहनों का आना-जाना प्रभावित हुआ. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ
जानकारी के अनुसार, पिकअप सेब लेकर जा रही थी. इसी दौरान टूटीकंडी क्रॉसिंग के पास अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप सड़क पर पलट गई. वाहन पलटते ही सड़क पर सेब की पेटियां बिखर गईं और आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए. हादसे की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे.
पिकअप सड़क पर पलटने के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन की मदद से पिकअप को सड़क से हटाने का काम शुरू किया गया. काफी प्रयास के बाद वाहन को दोबारा सीधा किया गया और सड़क से हटाया गया. इसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो गया.
फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. माना जा रहा है कि बारिश के मौसम में फिसलन भरी सड़क या वाहन का संतुलन बिगड़ने के कारण यह दुर्घटना हुई हो सकती है. हालांकि, पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें. खासकर बारिश के मौसम में तेज रफ्तार से बचें और सड़क की स्थिति को देखते हुए ही वाहन चलाएं. अधिकारियों का कहना है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.
हिमाचल में इन दिनों लगातार बारिश के कारण कई सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं. ऐसे में वाहन चालकों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. समय पर सावधानी बरतने से सड़क हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है. इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह हादसा एक बार फिर पहाड़ी सड़कों पर सुरक्षित ड्राइविंग की जरूरत की याद दिलाता है.