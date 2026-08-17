शिमला में सेब से लदी पिकअप पलटी! बड़ा हादसा टला

पिकअप सड़क पर पलटने के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन की मदद से पिकअप को सड़क से हटाने का काम शुरू किया गया. काफी प्रयास के बाद वाहन को दोबारा सीधा किया गया और सड़क से हटाया गया. इसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो गया.