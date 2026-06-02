अटल टनल पर खतरे की घंटी! क्षमता से कई गुना बढ़ा ट्रैफिक, प्रशासन अलर्ट मोड में

Manali News: देश की सबसे लंबी मोटरेबल टनल अटल टनल रोहतांग अब केवल सामरिक महत्व तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश के सबसे व्यस्त पर्यटन मार्गों में भी शामिल हो चुकी है. टनल पर लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव ने ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा और आपदा नियंत्रण से जुड़ी नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

इन्हीं मुद्दों के समाधान को लेकर मनाली में कुल्लू और लाहौल-स्पीति प्रशासन, बीआरओ (BRO) तथा पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें टनल की मौजूदा स्थिति और भविष्य की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की गई.

जाम और आपातकालीन सेवाओं पर बढ़ी चिंता

बैठक में अटल टनल के भीतर लगने वाले ट्रैफिक जाम, आपातकालीन वाहनों की निर्बाध आवाजाही, सर्दियों में सड़क बहाली, शेल्टर हाउस, सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता और दोनों पोर्टलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती जैसे विषय प्रमुखता से उठाए गए.

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लाहौल-स्पीति प्रशासन ने चिंता जताई कि टनल में जाम लगने की स्थिति में पूरे जिले की कनेक्टिविटी प्रभावित हो जाती है, जिससे आपातकालीन सेवाओं पर भी असर पड़ता है.

हर साल बढ़ रही वाहनों की संख्या

अटल टनल में स्थापित एएनपीआर कैमरों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की आवाजाही में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है.

वर्ष 2023 में 70 हजार से अधिक वाहनों ने टनल का उपयोग किया.

वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 84 हजार 600 से अधिक पहुंच गई.

वर्ष 2025 में अब तक 73 हजार 700 से अधिक वाहन टनल से गुजर चुके हैं.

पिछले तीन वर्षों में कुल 2.28 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है, जो टनल की बढ़ती लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शाती है।

क्षमता से अधिक बढ़ रहा दबाव

बीआरओ के अनुसार अटल टनल को प्रतिदिन लगभग 3,000 से 4,500 वाहनों के ट्रैफिक लोड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था. हालांकि पर्यटन सीजन, लंबे सप्ताहांत और बर्फबारी के दौरान वाहनों की संख्या कई बार निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक पहुंच जाती है.

इसी वजह से ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है।

तैयार होगी नई SOP

बैठक में बीआरओ से टनल की वास्तविक क्षमता, वर्तमान ट्रैफिक दबाव और भविष्य की जरूरतों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. इस रिपोर्ट के आधार पर दोनों जिला प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर एक व्यापक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करेंगे.

इस SOP का उद्देश्य ट्रैफिक जाम, आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा.

बढ़ती अहमियत के साथ बढ़ी जिम्मेदारी

साल 2020 में शुरू हुई 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल ने लाहौल-स्पीति और मनाली के बीच आवागमन को आसान बनाया है. पर्यटन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है. ऐसे में टनल को सुरक्षित, सुचारू और हर मौसम में निर्बाध बनाए रखना प्रशासन के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है.