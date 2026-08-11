/हार्ट वाल्व और पेसमेकर दान को राष्ट्रीय अभियान से जोड़ने की मांग, राज्यपाल से मिले अविनाश राय खन्ना

ज्ञापन में दिए तीन प्रमुख सुझाव

अविनाश राय खन्ना के ज्ञापन में मुख्य रूप से तीन सुझाव दिए गए हैं—

हार्ट वाल्व और पेसमेकर दान को मौजूदा नेत्रदान एवं अंगदान कार्यक्रमों से जोड़कर देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाए.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ICMR, CDSCO, NOTTO और प्रमुख कार्डियक संस्थानों के सहयोग से दान किए गए पेसमेकर की प्राप्ति, जांच, स्टरलाइजेशन, ट्रेसबिलिटी और नियामित पुनः उपयोग के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं.

हार्ट वाल्व दान और कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू बैंकिंग की व्यवस्था को मजबूत और देशभर में विस्तारित किया जाए.