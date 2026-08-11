/हार्ट वाल्व और पेसमेकर दान को राष्ट्रीय अभियान से जोड़ने की मांग, राज्यपाल से मिले अविनाश राय खन्ना

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Shimla News/Ankush Dobhal: भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से लोक भवन में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हार्ट वाल्व और पेसमेकर दान को देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान से जोड़ने की मांग को लेकर राज्यपाल को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा.
खन्ना ने दान किए गए पेसमेकर के सुरक्षित, नैतिक और नियामित पुनः उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट नीति बनाने की भी मांग की.
हार्ट वाल्व दान को लेकर जागरूकता बढ़ाने की मांग
अविनाश राय खन्ना ने कहा कि देश में नेत्रदान, अंगदान और ऊतक दान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन हार्ट वाल्व और पेसमेकर दान अभी भी काफी हद तक लोगों के लिए अनजान विषय हैं. उन्होंने कहा कि इन दोनों के जरिए जरूरतमंद मरीजों को जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.
उन्होंने बताया कि दान किए गए मानव हृदय के वाल्व का उपयोग जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के साथ-साथ गंभीर वाल्व संबंधी बीमारियों से जूझ रहे वयस्क मरीजों के इलाज में किया जा सकता है. ऐसे में नेत्रदान और अंगदान की तर्ज पर हार्ट वाल्व दान के लिए भी देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए.
महंगे पेसमेकर का मुद्दा भी उठाया
खन्ना ने ज्ञापन में पेसमेकर की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने बताया कि अलग-अलग प्रकार के पेसमेकर की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच सकती है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह खर्च उठाना मुश्किल होता है और कई बार इलाज में देरी की स्थिति पैदा हो जाती है.
उन्होंने कहा कि हर साल ऐसे कई लोगों की मृत्यु होती है जिनके शरीर में लगे पेसमेकर में अभी भी उपयोग योग्य बैटरी लाइफ बची होती है. उनके अनुसार, वैज्ञानिक परीक्षण, उचित स्टरलाइजेशन और निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत ऐसे पेसमेकर के पुनः उपयोग की संभावनाओं पर राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाना चाहिए.
सुरक्षा और नैतिक मानकों को प्राथमिकता देने की अपील
खन्ना ने कहा कि पेसमेकर के पुनः उपयोग के लिए मानकीकृत नियामक व्यवस्था और स्पष्ट राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जरूरी हैं. पूरी प्रक्रिया में मरीज की सुरक्षा, दाता की सहमति, मेडिकल परीक्षण, स्टरलाइजेशन, ट्रेसबिलिटी और नैतिक मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के समक्ष उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहल के लिए सिफारिश की जाए.
ज्ञापन में दिए तीन प्रमुख सुझाव
अविनाश राय खन्ना के ज्ञापन में मुख्य रूप से तीन सुझाव दिए गए हैं—
हार्ट वाल्व और पेसमेकर दान को मौजूदा नेत्रदान एवं अंगदान कार्यक्रमों से जोड़कर देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाए.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ICMR, CDSCO, NOTTO और प्रमुख कार्डियक संस्थानों के सहयोग से दान किए गए पेसमेकर की प्राप्ति, जांच, स्टरलाइजेशन, ट्रेसबिलिटी और नियामित पुनः उपयोग के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं.
हार्ट वाल्व दान और कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू बैंकिंग की व्यवस्था को मजबूत और देशभर में विस्तारित किया जाए.
खन्ना ने कहा कि नेत्रदान और अंगदान की तरह हार्ट वाल्व और उपयोग योग्य पेसमेकर का दान भी सेवा और जीवनदान के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. इससे जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है और उपयोगी चिकित्सा संसाधनों को व्यर्थ होने से बचाया जा सकता है.