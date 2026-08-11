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हार्ट वाल्व और पेसमेकर दान को राष्ट्रीय अभियान से जोड़ने की मांग, राज्यपाल से मिले अविनाश राय खन्ना

Avinash Rai Khanna: अविनाश राय खन्ना ने हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात कर हार्ट वाल्व और पेसमेकर दान को राष्ट्रीय अभियान से जोड़ने की मांग की.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 11, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:15 PM IST
हार्ट वाल्व और पेसमेकर दान को राष्ट्रीय अभियान से जोड़ने की मांग, राज्यपाल से मिले अविनाश राय खन्ना

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