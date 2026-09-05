बीएड बेरोजगार संघ ने उठाई विशेष बैचवाइज भर्ती की मांग

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Dharamshala News : हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार से पीटीए, पैरा टीचर और एसएमसी जैसी पिछली भर्ती नीतियों से प्रभावित बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष बैचवाइज भर्ती अभियान शुरू करने की मांग की है. संघ के महासचिव सोनी कुमार ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कहा कि इन नीतियों के चलते बड़ी संख्या में योग्य युवा नियमित रोजगार के अवसरों से वंचित रह गए हैं। अब सरकार को प्रभावित युवाओं के हित में विशेष नीति बनाकर उन्हें रोजगार का अवसर देना चाहिए.
सोनी कुमार ने कहा कि संघ की प्रमुख मांग है कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र नियमित भर्तियों का इंतजार करते-करते अधिक हो गई है, उन्हें आगामी शिक्षक भर्ती में विशेष आयु सीमा में छूट दी जाए. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा विभाग में बैकडोर एंट्री को पूरी तरह बंद करे और भविष्य में शिक्षकों की नियुक्तियां केवल कमीशन अथवा बैचवाइज आधार पर पारदर्शी तरीके से की जाएं.
15 हजार भर्तियों का दिया हवाला
संघ महासचिव ने दावा किया कि वर्ष 2022 में नीतियां लाई गईं और वर्ष 2023 में उन्हें लागू किया गया. इससे पहले करीब 15 हजार नियुक्तियां पीटीए और एसएमसी के माध्यम से की जा चुकी थीं. उनका कहना था कि यदि नियमित रूप से बैचवाइज भर्तियां होती रहतीं, तो वर्ष 2015 के बाद के बैच के कई अभ्यर्थियों को भी रोजगार मिल चुका होता. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था के कारण 2 हजार से अधिक युवा सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं.
विधायकों और मंत्रियों से लगा रहे गुहार
सोनी कुमार ने कहा कि संघ अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहा है. जिला स्तर पर विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर प्रभावित बेरोजगारों की समस्या उनके समक्ष रखी जा रही है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी नीति के कारण युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, तो सरकार को उसमें सुधार कर प्रभावित अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर देना चाहिए. संघ ने बुद्धिजीवी वर्ग के साथ-साथ नीति-निर्माण से जुड़े अधिकारियों से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने की अपील की है.
रोजगार पाने वालों के खिलाफ नहीं संघ
सोनी कुमार ने स्पष्ट किया कि संघ उन लोगों के खिलाफ नहीं है, जिन्हें पिछली नीतियों के तहत रोजगार मिला है. उनकी मांग केवल उन युवाओं के लिए है, जो समान अवसर नहीं मिलने के कारण रोजगार से वंचित रह गए. उन्होंने सरकार से ऐसे युवाओं के लिए रोजगार अथवा उचित भत्ते की व्यवस्था करने की मांग की. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शी और स्थायी नियुक्तियों पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी तरह का समझौता न हो.