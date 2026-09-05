बीएड बेरोजगार संघ ने उठाई विशेष बैचवाइज भर्ती की मांग

विधायकों और मंत्रियों से लगा रहे गुहार

सोनी कुमार ने कहा कि संघ अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहा है. जिला स्तर पर विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर प्रभावित बेरोजगारों की समस्या उनके समक्ष रखी जा रही है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी नीति के कारण युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, तो सरकार को उसमें सुधार कर प्रभावित अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर देना चाहिए. संघ ने बुद्धिजीवी वर्ग के साथ-साथ नीति-निर्माण से जुड़े अधिकारियों से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने की अपील की है.