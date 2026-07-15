/बाबा बालक नाथ मंदिर के चढ़ावे में रिकॉर्ड गड़बड़ी, ऑडिट में 110 ग्राम की जगह 11.099 ग्राम चांदी दर्ज मिलने का खुलासा

मंदिर प्रशासन नहीं दे सका जवाब

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि अंकेक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक मंदिर प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया. ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि दान में प्राप्त 110 ग्राम चांदी के मुकाबले स्टॉक रजिस्टर में कम मात्रा क्यों दर्ज की गई और इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार कौन है.