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बाबा बालक नाथ मंदिर के चढ़ावे में रिकॉर्ड गड़बड़ी, ऑडिट में 110 ग्राम की जगह 11.099 ग्राम चांदी दर्ज मिलने का खुलासा

Baba Balak Nath Temple: हिमाचल के बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चढ़ावे की चांदी के रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. विभागीय ऑडिट में 110 ग्राम चांदी की जगह केवल 11.099 ग्राम दर्ज मिलने पर मंदिर प्रशासन से जवाब मांगा गया, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं मिला.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 15, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:54 PM IST
बाबा बालक नाथ मंदिर के चढ़ावे में रिकॉर्ड गड़बड़ी, ऑडिट में 110 ग्राम की जगह 11.099 ग्राम चांदी दर्ज मिलने का खुलासा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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