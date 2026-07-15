/बाबा बालक नाथ मंदिर के चढ़ावे में रिकॉर्ड गड़बड़ी, ऑडिट में 110 ग्राम की जगह 11.099 ग्राम चांदी दर्ज मिलने का खुलासा

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Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर, दियोटसिद्ध में चढ़ावे के रूप में मिली चांदी के रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितता सामने आई है. विभागीय ऑडिट के दौरान खुलासा हुआ कि एक श्रद्धालु द्वारा दान की गई 110 ग्राम चांदी को स्टॉक रजिस्टर में केवल 11.099 ग्राम दर्ज किया गया. यानी रिकॉर्ड में करीब 99 ग्राम चांदी कम दर्ज पाई गई.
ऑडिट में सामने आई गड़बड़ी
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार यह मामला दिसंबर 2021 का है. उस समय श्रद्धालु राकेश जैन ने मंदिर में 110 ग्राम चांदी दान की थी, लेकिन स्टॉक रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि केवल 11 ग्राम 99 मिलीग्राम के रूप में दर्ज की गई.
विभागीय अंकेक्षण के दौरान जब यह विसंगति सामने आई तो ऑडिट टीम ने मंदिर अधिकारी न्यास दियोटसिद्ध से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा.
मंदिर प्रशासन नहीं दे सका जवाब
ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि अंकेक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक मंदिर प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया. ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि दान में प्राप्त 110 ग्राम चांदी के मुकाबले स्टॉक रजिस्टर में कम मात्रा क्यों दर्ज की गई और इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार कौन है.
जवाब का इंतजार
ऑडिट रिपोर्ट में इस मामले को गंभीर वित्तीय और रिकॉर्ड संबंधी अनियमितता माना गया है. अब यह देखना होगा कि मंदिर प्रशासन इस विसंगति पर क्या स्पष्टीकरण देता है और संबंधित स्तर पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है.