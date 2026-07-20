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बड़ा भंगाल से बीमार भेड़पालक का 36 घंटे में सफल रेस्क्यू, स्ट्रेचर पर कई किलोमीटर पैदल लाकर पहुंचाया अस्पताल

हिमाचल के दुर्गम बड़ा भंगाल क्षेत्र से एक गंभीर रूप से बीमार भेड़पालक को 36 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्ट्रेचर पर कई किलोमीटर पैदल लाकर चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 20, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:07 PM IST
बड़ा भंगाल से बीमार भेड़पालक का 36 घंटे में सफल रेस्क्यू, स्ट्रेचर पर कई किलोमीटर पैदल लाकर पहुंचाया अस्पताल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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