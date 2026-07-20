/बड़ा भंगाल से बीमार भेड़पालक का 36 घंटे में सफल रेस्क्यू, स्ट्रेचर पर कई किलोमीटर पैदल लाकर पहुंचाया अस्पताल

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम बड़ा भंगाल क्षेत्र से एक गंभीर रूप से बीमार भेड़पालक को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीम को करीब 36 घंटे लंबा अभियान चलाना पड़ा. खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध न होने पर विशेष पर्वतारोहण दल ने मरीज को स्ट्रेचर पर कई किलोमीटर पैदल लाकर सड़क तक पहुंचाया, जहां से एंबुलेंस के जरिए उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चंबा में भर्ती कराया गया. मरीज का उपचार शुरू हो चुका है.