/बड़ा भंगाल से बीमार भेड़पालक का 36 घंटे में सफल रेस्क्यू, स्ट्रेचर पर कई किलोमीटर पैदल लाकर पहुंचाया अस्पताल

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Chamba News: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम बड़ा भंगाल क्षेत्र से एक गंभीर रूप से बीमार भेड़पालक को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीम को करीब 36 घंटे लंबा अभियान चलाना पड़ा. खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध न होने पर विशेष पर्वतारोहण दल ने मरीज को स्ट्रेचर पर कई किलोमीटर पैदल लाकर सड़क तक पहुंचाया, जहां से एंबुलेंस के जरिए उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चंबा में भर्ती कराया गया. मरीज का उपचार शुरू हो चुका है.
हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो शुरू किया गया पैदल रेस्क्यू
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा के माध्यम से बड़ा भंगाल में एक भेड़पालक के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना एडीएम भरमौर विकास शर्मा को मिली थी. प्रतिकूल मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा संभव नहीं थी, जिसके बाद तत्काल वैकल्पिक रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.
एडीएम के निर्देश पर पर्वतारोहण अनुदेशक पंकज महंत के नेतृत्व में 13 सदस्यीय विशेष पर्वतारोहण रेस्क्यू टीम का गठन किया गया. टीम 18 जुलाई को भरमौर से बड़ा भंगाल के लिए रवाना हुई और दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए उसी रात मरीज तक पहुंच गई.
स्ट्रेचर पर कई किलोमीटर पैदल लाकर बचाई जान
19 जुलाई की सुबह रेस्क्यू टीम ने मरीज को स्ट्रेचर पर सुरक्षित निकालकर पैदल यात्रा शुरू की. खराब मौसम, कठिन पहाड़ी रास्तों और लगातार चुनौतियों के बावजूद टीम कई घंटों तक अभियान चलाती रही और देर रात करीब 11 बजे मरीज को सुरक्षित धराड़ी तक पहुंचाने में सफल रही.
धराड़ी में पहले से तैनात एंबुलेंस के माध्यम से मरीज को तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चंबा ले जाया गया, जहां उसका इलाज शुरू कर दिया गया है.
प्रशासन और रेस्क्यू टीम की सराहना
प्रशासन ने बताया कि यह सफल अभियान भरमौर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पर्वतारोहण रेस्क्यू टीम के बेहतर समन्वय का परिणाम है. टीम ने विषम मौसम, दुर्गम पहाड़ी रास्तों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच साहस, धैर्य और सेवा-भावना का परिचय देते हुए अभियान को सफल बनाया.
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने भी मरीज के सफल रेस्क्यू की पुष्टि करते हुए पर्वतारोहण दल और भरमौर प्रशासन की सराहना की. उन्होंने कहा कि टीम के समर्पित प्रयासों की बदौलत चलने-फिरने में असमर्थ मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उपचार उपलब्ध कराया जा सका.