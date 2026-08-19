बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 4 कुल्लू रेफर

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Kullu News: कुल्लू-मनाली के बीच पतलीकुहल स्थित बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील के तहत खीर खाने के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद अभिभावकों में भी चिंता का माहौल है.
खीर खाने के बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत
जानकारी के मुताबिक बच्चों ने बुधवार दोपहर करीब 1 बजे स्कूल में मिड-डे मील के तहत खीर खाई थी. इसके कुछ समय बाद कई बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत होने लगी. कुछ अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की हालत इतनी खराब हो गई कि घर लौटते समय कुछ बच्चे रास्ते में ही गिर पड़े.
इसके बाद सभी प्रभावित बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया.
22 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी
अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार बाड़ी स्कूल के कुल 38 बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया. इनमें से 22 बच्चों को प्राथमिक उपचार और ओरल फीड देने के बाद छुट्टी दे दी गई.
जरूरत के अनुसार बच्चों को इंजेक्शन और फ्लूइड भी दिया गया. वहीं, तीन बच्चों को कुल्लू रेफर किया गया, जबकि एक अन्य बच्चे को गुरुवार सुबह कुल्लू रेफर किया गया. इस तरह कुल चार बच्चों को आगे के उपचार के लिए रेफर किया गया है.
अभिभावकों ने जताई मिड-डे मील पर आशंका
घटना के बाद बच्चों के अभिभावकों ने मिड-डे मील की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं. एक अभिभावक ने बताया कि बच्चों के बीमार होने की सूचना शाम करीब 4 बजे मिली. इसके बाद कई बच्चों में उल्टी और दस्त की शिकायत सामने आई.
अभिभावकों ने आशंका जताई कि खीर या उसमें इस्तेमाल किए गए दूध में किसी तरह की समस्या हो सकती है. उन्होंने प्रशासन और सरकार से मिड-डे मील के भोजन और इस्तेमाल की गई सामग्री की जांच कराने की मांग की है.
पूर्व शिक्षा मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर ली जानकारी
मामले की जानकारी मिलने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अस्पताल पहुंचकर बीमार बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की. उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और घटना को गंभीर बताते हुए प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की.
गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए प्रशासनिक जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बच्चों की तबीयत किस वजह से बिगड़ी और मिड-डे मील की गुणवत्ता में कोई कमी थी या नहीं.
फिलहाल बच्चों का इलाज जारी है और प्रशासन की ओर से मामले की जांच के बाद ही बच्चों के बीमार होने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.