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बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 4 कुल्लू रेफर

कुल्लू के बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील की खीर खाने के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ी. 4 बच्चों को कुल्लू रेफर किया गया, प्रशासनिक जांच की मांग उठी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 19, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:46 PM IST
बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 4 कुल्लू रेफर

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