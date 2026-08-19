बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 4 कुल्लू रेफर

खीर खाने के बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत

जानकारी के मुताबिक बच्चों ने बुधवार दोपहर करीब 1 बजे स्कूल में मिड-डे मील के तहत खीर खाई थी. इसके कुछ समय बाद कई बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत होने लगी. कुछ अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की हालत इतनी खराब हो गई कि घर लौटते समय कुछ बच्चे रास्ते में ही गिर पड़े.