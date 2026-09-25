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28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान, 3 दिन प्रभावित हो सकती हैं बैंकिंग सेवाएं

Bank Strike: UFBU के बैनर तले बैंक कर्मचारी 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जा सकते हैं. पांच दिन वर्किंग और PLI समेत कई मांगें हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 25, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:30 PM IST
28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान, 3 दिन प्रभावित हो सकती हैं बैंकिंग सेवाएं

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