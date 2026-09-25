/28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान, 3 दिन प्रभावित हो सकती हैं बैंकिंग सेवाएं

Shimla News/Ankush Dobhal: देशभर में 28 से 30 सितंबर तक बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बैनर तले बैंक कर्मचारी और अधिकारी तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं. यूनियन की ओर से पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना वापस लेने समेत कई मांगें उठाई गई हैं.