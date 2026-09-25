/28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान, 3 दिन प्रभावित हो सकती हैं बैंकिंग सेवाएं

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Shimla News/Ankush Dobhal: देशभर में 28 से 30 सितंबर तक बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बैनर तले बैंक कर्मचारी और अधिकारी तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं. यूनियन की ओर से पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना वापस लेने समेत कई मांगें उठाई गई हैं.
UFBU हिमाचल प्रदेश के संयोजक नरिंदर शर्मा के अनुसार, यदि केंद्र सरकार बैंक यूनियनों के साथ बातचीत कर लंबित मांगों पर ठोस पहल करती है तो प्रस्तावित हड़ताल को टाला जा सकता है. वहीं, मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में अक्टूबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है.
पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था की मांग
बैंक यूनियनें लंबे समय से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग कर रही हैं. इसके तहत शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही है.
प्रस्तावित हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज प्रभावित होने की आशंका है. इससे नकद लेन-देन, चेक से जुड़े काम और अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, डिजिटल बैंकिंग और एटीएम जैसी सेवाओं पर प्रभाव अलग-अलग बैंक और सेवा के अनुसार हो सकता है.
PLI योजना और ट्रांसफर पॉलिसी पर भी आपत्ति
नरिंदर शर्मा ने बताया कि UFBU परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना को वापस लेने की भी मांग कर रहा है. यूनियनों का आरोप है कि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) की ओर से इस योजना को एकतरफा लागू किया गया.
इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ट्रांसफर नीति को लेकर भी यूनियनें सवाल उठा रही हैं. उनका कहना है कि अधिकारियों के तबादले तीन, पांच, सात और नौ साल के अंतराल पर हजारों किलोमीटर दूर किए जा रहे हैं. फोरम ने सरकार के सामने प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त कार्य अवधि के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया है.
अक्टूबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
UFBU नेताओं का कहना है कि सरकार और बैंक यूनियनों के बीच हुए समझौते को ढाई साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन कई प्रतिबद्धताओं पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है. लंबित मांगों के समाधान के लिए यूनियनों ने अब औद्योगिक कार्रवाई का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है.
नरिंदर शर्मा ने कहा कि सरकार यदि यूनियनों के साथ सार्थक बातचीत शुरू करती है तो सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को टाला जा सकता है. वहीं, सितंबर में तीन दिन की हड़ताल के बाद भी मांगों पर बातचीत नहीं हुई तो अक्टूबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर निर्णय लिया जा सकता है.
UFBU हिमाचल प्रदेश ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से जल्द वार्ता कर लंबित मुद्दों का समाधान करने की अपील की है. साथ ही प्रस्तावित हड़ताल के दौरान आम लोगों और बैंक ग्राहकों से सहयोग की अपील की गई है.