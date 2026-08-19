/बड़सर में भारी बारिश का कहर, पानी में डूबी गाड़ियां और घर; खड्ड किनारे स्कूलों में छुट्टी की मांग

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Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर क्षेत्र में मंगलवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है. कई लिंक रोड बंद हो गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर बारिश का पानी घरों और वाहनों में घुस गया है.
घरों में घुसा पानी, गाड़ियां डूबीं
बड़सर की लोहडर पंचायत के चौहा गांव में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए. बारिश का पानी कई घरों के अंदर पहुंच गया, जबकि कई गाड़ियां पानी में डूब गईं. स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ कच्चे मकानों के भी गिरने का खतरा बना हुआ है.
लगातार बारिश से क्षेत्र में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
विधायक ने प्रशासन से की स्कूल बंद करने की मांग
बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने जिला प्रशासन से खड्डों के किनारे स्थित स्कूलों में तत्काल छुट्टी घोषित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते जलस्तर और बारिश को देखते हुए बच्चों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
विधायक ने बताया कि मंगलवार रात से ही उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों से बारिश से नुकसान की जानकारी मिल रही है. कई जगह कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की सूचना है, जबकि कुछ घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान भी प्रभावित हुआ है.
प्रभावित इलाकों का दौरा, राहत के निर्देश
विधायक ने कहा कि वह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं. जिन इलाकों में खतरा ज्यादा है, वहां जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को भी कहा गया है.
कई लिंक रोड बंद, भूस्खलन से आवाजाही प्रभावित
भारी बारिश के कारण बड़सर क्षेत्र में कई लिंक रोड बंद हो गए हैं. जगह-जगह भूस्खलन होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है. विधायक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बंद सड़कों को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं.
धगोटा इलाके में बारिश का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिससे लोगों की आवाजाही बाधित हुई है. प्रशासन और संबंधित विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं.