/बड़सर में भारी बारिश का कहर, पानी में डूबी गाड़ियां और घर; खड्ड किनारे स्कूलों में छुट्टी की मांग

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर क्षेत्र में मंगलवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है. कई लिंक रोड बंद हो गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर बारिश का पानी घरों और वाहनों में घुस गया है.