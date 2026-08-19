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बड़सर में भारी बारिश का कहर, पानी में डूबी गाड़ियां और घर; खड्ड किनारे स्कूलों में छुट्टी की मांग

Himachal Pradesh Rain: हमीरपुर के बड़सर में भारी बारिश से तबाही, घरों और गाड़ियों में घुसा पानी, कई लिंक रोड बंद. विधायक ने खड्ड किनारे स्कूलों में छुट्टी की मांग की.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 19, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:47 PM IST
बड़सर में भारी बारिश का कहर, पानी में डूबी गाड़ियां और घर; खड्ड किनारे स्कूलों में छुट्टी की मांग

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