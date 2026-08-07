/बरमाणा में पानी की किल्लत और बढ़ते नशे के खिलाफ ग्रामीणों की आवाज, मंत्री राजेश धर्माणी को सौंपा ज्ञापन

Bilaspur News: बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के बरमाणा में पानी की समस्या और बढ़ते नशे के मामलों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है. पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार से मुलाकात कर दोनों समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा.