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बरमाणा में पानी की किल्लत और बढ़ते नशे के खिलाफ ग्रामीणों की आवाज, मंत्री राजेश धर्माणी को सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर के बरमाणा में पानी की किल्लत और बढ़ते नशे के मामलों को लेकर ग्रामीणों ने मंत्री राजेश धर्माणी को ज्ञापन सौंपा. विधायक ने 7 करोड़ की पेयजल योजना की DPR तैयार करने की बात कही.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 07, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:57 PM IST
बरमाणा में पानी की किल्लत और बढ़ते नशे के खिलाफ ग्रामीणों की आवाज, मंत्री राजेश धर्माणी को सौंपा ज्ञापन

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