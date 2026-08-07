/बरमाणा में पानी की किल्लत और बढ़ते नशे के खिलाफ ग्रामीणों की आवाज, मंत्री राजेश धर्माणी को सौंपा ज्ञापन

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Bilaspur News: बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के बरमाणा में पानी की समस्या और बढ़ते नशे के मामलों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है. पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार से मुलाकात कर दोनों समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा.
ग्रामीणों ने मंत्री से बरमाणा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने और नशे के बढ़ते मामलों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बरमाणा पंचायत के प्रधान, उपप्रधान और बीडीसी सदस्य भी मौजूद रहे.
लंबे समय से पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण
बरमाणा से बीडीसी सदस्य उर्मिला ने बताया कि क्षेत्र के लोग काफी समय से पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं. पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है.
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नशे से जुड़े मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में चिंता बढ़ रही है. इसी को देखते हुए मंत्री को ज्ञापन सौंपकर दोनों समस्याओं पर गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की गई है.
सरकार से कार्रवाई का मिला आश्वासन
मंत्री राजेश धर्माणी ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए दोनों मामलों का संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सरकार की ओर से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.
पानी की समस्या के लिए 7 करोड़ की योजना
वहीं, बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि बरमाणा क्षेत्र में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए करीब 7 करोड़ रुपये की योजना की डीपीआर तैयार की जाएगी.
विधायक के अनुसार, प्रस्तावित योजना को कोलडैम से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे बरमाणा क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता बेहतर होगी और भविष्य में ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से पेयजल योजना को जल्द धरातल पर उतारने के साथ-साथ क्षेत्र में नशे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.