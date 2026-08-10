/भाखड़ा विस्थापितों की 13 मांगों को लेकर बिलासपुर में रोष रैली, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

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Bilaspur News: बिलासपुर: जिला ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति के बैनर तले भाखड़ा विस्थापितों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर बिलासपुर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे विस्थापितों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली. इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा गया.
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से भाखड़ा विस्थापित परिवारों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान करने और उन्हें उनका अधिकार दिलाने की मांग उठाई.
कब्जे वाली जमीन का मालिकाना हक देने की मांग
विस्थापितों की प्रमुख मांगों में उनके कब्जे वाली भूमि का स्वामित्व प्रदान करना शामिल है. इसके अलावा जिन विस्थापितों और प्रभावित परिवारों के बिजली व पानी के कनेक्शन काटे गए हैं, उन्हें जल्द बहाल करने की मांग भी की गई.
समिति ने विस्थापित परिवारों को बिजली और पेयजल की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने तथा पीने और सिंचाई के लिए गोविंद सागर झील से पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने की मांग रखी.
नौकरी में आरक्षण और बिजली से मिलने वाले लाभ की मांग
विस्थापितों ने BBMB और सरकारी नौकरियों में उनके बच्चों को उचित आरक्षण देने की मांग की. साथ ही भाखड़ा परियोजना से पैदा होने वाली बिजली का 25 प्रतिशत हिस्सा विस्थापित क्षेत्रों के विकास पर खर्च करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई.
इसके अलावा जिन विस्थापित परिवारों को अभी तक प्लॉट आवंटित नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द प्लॉट देने की मांग की गई.
गोविंद सागर में विकास और रोजगार की मांग
समिति ने गोविंद सागर झील के समग्र विकास की मांग करते हुए विभिन्न स्थानों पर पुलों के निर्माण की बात कही. इनमें बैरी दड़ौला से लुहनू पुल, ज्योरिपतन पुल और बवखाल पुल समेत अन्य पुल शामिल हैं.
विस्थापितों ने मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी योजना बनाने और गोविंद सागर झील में पर्यटन को बढ़ावा देकर प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की मांग भी उठाई.
वन भूमि पर बसे परिवारों के लिए अधिकार की मांग
प्रदर्शनकारियों ने वन भूमि पर बसे विस्थापित परिवारों को आवास, कृषि और पशुशालाओं के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकार और पट्टे देने की मांग की.
1948 से 1963 के बीच हुआ था भाखड़ा बांध का निर्माण
विस्थापितों ने कहा कि बिलासपुर रियासत के हिमाचल प्रदेश में विलय के बाद भाखड़ा बांध परियोजना का निर्माण 1948 से 1963 के बीच हुआ. वर्ष 1957 से 1960 के बीच औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पुराने बिलासपुर शहर के हजारों परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ा.
समिति का आरोप है कि विस्थापित परिवारों के समुचित पुनर्वास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावी और न्यायसंगत नीति नहीं बनाई गई. इसके चलते कई परिवारों को जंगलों और अन्य स्थानों पर अस्थायी रूप से बसना पड़ा.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी
विस्थापितों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो सितंबर और अक्टूबर में झंडूता में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी. समिति ने कहा कि देश को बिजली उपलब्ध कराने के लिए अपनी जमीन और घर छोड़ने वाले भाखड़ा विस्थापितों को अब उनका उचित हक मिलना चाहिए.
इस दौरान जिला ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलदेव ठाकुर और कानूनी सलाहकार अधिवक्ता प्रवेश चंदेल सहित अन्य पदाधिकारी और विस्थापित परिवार मौजूद रहे.