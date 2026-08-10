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भाखड़ा विस्थापितों की 13 मांगों को लेकर बिलासपुर में रोष रैली, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

Bilaspur Protest: बिलासपुर में भाखड़ा विस्थापितों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर रोष रैली निकाली. जमीन का मालिकाना हक, बिजली-पानी कनेक्शन बहाली और पुनर्वास समेत कई मांगों का ज्ञापन सौंपा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 10, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:37 PM IST
भाखड़ा विस्थापितों की 13 मांगों को लेकर बिलासपुर में रोष रैली, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

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