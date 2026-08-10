/भाखड़ा विस्थापितों की 13 मांगों को लेकर बिलासपुर में रोष रैली, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मांगें पूरी नहीं हुईं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी

विस्थापितों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो सितंबर और अक्टूबर में झंडूता में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी. समिति ने कहा कि देश को बिजली उपलब्ध कराने के लिए अपनी जमीन और घर छोड़ने वाले भाखड़ा विस्थापितों को अब उनका उचित हक मिलना चाहिए.