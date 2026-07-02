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भारी बारिश से तरंगड़ी टूटी, भरमौर में बीच रास्ते फंसे श्रद्धालु; रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीम रवाना

चंबा के भरमौर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण लियूंडाधार में अस्थायी तरंगड़ी टूट गई, जिससे देवी दर्शन कर लौट रहे 25-30 श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए. प्रशासन ने रेस्क्यू टीम मौके पर रवाना कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 02, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:29 PM IST
भारी बारिश से तरंगड़ी टूटी, भरमौर में बीच रास्ते फंसे श्रद्धालु; रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीम रवाना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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