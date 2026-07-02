/भारी बारिश से तरंगड़ी टूटी, भरमौर में बीच रास्ते फंसे श्रद्धालु; रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीम रवाना

देवी दर्शन से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, बडग्रां पंचायत के करीब 50 से 60 श्रद्धालु अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए दुर्गम क्षेत्र में स्थित मंदिर गए थे. दर्शन के बाद श्रद्धालु दूसरे मंदिर के लिए रवाना हुए. इनमें से कुछ लोग सुरक्षित लौट आए, लेकिन करीब 25 से 30 श्रद्धालु वापसी के दौरान लियूंडी नामक स्थान पर फंस गए.