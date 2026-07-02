/भारी बारिश से तरंगड़ी टूटी, भरमौर में बीच रास्ते फंसे श्रद्धालु; रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीम रवाना

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Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कई श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए हैं. लियूंडाधार क्षेत्र में नाले पर बनी अस्थायी तरंगड़ी (लकड़ी की पुली) टूट जाने से श्रद्धालुओं का संपर्क कट गया. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए हैं.
देवी दर्शन से लौटते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, बडग्रां पंचायत के करीब 50 से 60 श्रद्धालु अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए दुर्गम क्षेत्र में स्थित मंदिर गए थे. दर्शन के बाद श्रद्धालु दूसरे मंदिर के लिए रवाना हुए. इनमें से कुछ लोग सुरक्षित लौट आए, लेकिन करीब 25 से 30 श्रद्धालु वापसी के दौरान लियूंडी नामक स्थान पर फंस गए.
बताया जा रहा है कि नाले को पार करने के लिए बनी अस्थायी तरंगड़ी भारी बारिश के कारण टूट गई, जिससे आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और श्रद्धालु बीच रास्ते में ही रुकने को मजबूर हो गए.
प्रशासन और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण श्रद्धालुओं की सहायता के लिए मौके पर पहुंचे. वहीं जिला प्रशासन ने भी तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है.
रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना
चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि फंसे हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालना प्रशासन की प्राथमिकता है. इसके लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए एक विशेष टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं.