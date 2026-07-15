/‘मिशन रिपीट नहीं, मिशन डिफीट होगा’, मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर का पलटवार

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Shimla News: पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के "मिशन रिपीट" वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, बल्कि जनता उसे "मिशन डिफीट" के जरिए जवाब देगी. शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल और कई अन्य मुद्दों पर निशाना साधा.
सरकार के चार साल को बताया विफल
बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास के बजाय विफलताओं का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने कहा कि सरकार मंत्रिमंडल गठन से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों तक हर मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी.
उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग दिया. उनके अनुसार, बल्क ड्रग पार्क परियोजना के लिए केंद्र ने 1,000 करोड़ रुपये मंजूर किए, लेकिन परियोजना अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी. साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना किसी शर्त के मिले 100 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने वापस कर दिए.
‘जनता चुनाव में जवाब दे चुकी है’
मुख्यमंत्री के "मिशन रिपीट" बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन जनता के सामने है. उनका दावा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता सरकार के कामकाज का जवाब देगी.
कानून-व्यवस्था और अवैध खनन पर उठाए सवाल
भाजपा नेता ने प्रदेश में अवैध खनन, कानून-व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही और कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.
उन्होंने यह भी दावा किया कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाने के बावजूद कुल्लू क्षेत्र में रेव पार्टियों की घटनाएं सामने आ रही हैं.
पेपर लीक और अधिकारियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा
बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि एक मामले में हाईकोर्ट ने एसपी और एसडीएम को हटाने के निर्देश दिए थे, जबकि राज्य सरकार ने अदालत में उनका बचाव किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि सीबीआई ने पेपर लीक मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया.
राम मंदिर और नियुक्तियों को लेकर भी टिप्पणी
राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का रुख पहले और अब अलग-अलग रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी पहले राम मंदिर का विरोध करती थी और अब इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है.
इसके अलावा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के कथित वायरल बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यदि सिफारिश के आधार पर नौकरियां देने जैसी बातें सामने आ रही हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.