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‘मिशन रिपीट नहीं, मिशन डिफीट होगा’, मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर का पलटवार

हिमाचल के पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के 'मिशन रिपीट' बयान पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस सरकार को 2027 में 'डिफीट' होने का दावा करते हुए कानून व्यवस्था, अवैध खनन, पेपर लीक, राम मंदिर और नौकरियों में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाए.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 15, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:29 PM IST
‘मिशन रिपीट नहीं, मिशन डिफीट होगा’, मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर का पलटवार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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