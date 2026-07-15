/‘मिशन रिपीट नहीं, मिशन डिफीट होगा’, मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर का पलटवार

पेपर लीक और अधिकारियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा

बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि एक मामले में हाईकोर्ट ने एसपी और एसडीएम को हटाने के निर्देश दिए थे, जबकि राज्य सरकार ने अदालत में उनका बचाव किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि सीबीआई ने पेपर लीक मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया.