Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के गांव खुगन में एक 12 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बच्चे ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है.