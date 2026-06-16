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बिलासपुर में 12 वर्षीय बच्चे ने फंदा लगाकर दी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के गांव खुगन में 12 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 16, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:19 PM IST
बिलासपुर में 12 वर्षीय बच्चे ने फंदा लगाकर दी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस

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