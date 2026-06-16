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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के गांव खुगन में एक 12 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बच्चे ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुनीत कुमार (12) निवासी गांव खुगन ने अपने घर में फंदा लगा लिया. घटना का पता चलते ही परिजनों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
सूचना मिलने पर घुमारवीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल घुमारवीं भेजा, जहां आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
फिलहाल बच्चे के इस कदम के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि गांव खुगन के एक 12 वर्षीय नाबालिग की फंदा लगने से मृत्यु हुई है. पुलिस घटना की गहन जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.