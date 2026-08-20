Add Zee Business As A Preferred Source
App

बिलासपुर में ABVP का धरना प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी और छात्रसंघ चुनाव बहाली की उठाई मांग

ABVP Protest: बिलासपुर में ABVP कार्यकर्ताओं ने फीस बढ़ोतरी, छात्रसंघ चुनाव बहाली और कॉलेजों में MBA-MCA शुरू करने समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:00 PM IST
बिलासपुर में ABVP का धरना प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी और छात्रसंघ चुनाव बहाली की उठाई मांग

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ, 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ‘ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ
2
3
4
5