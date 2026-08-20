बिलासपुर में ABVP का धरना प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी और छात्रसंघ चुनाव बहाली की उठाई मांग

विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग

ABVP ने डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में की गई 50 से 60 प्रतिशत फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग की. इसके अलावा चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में 12 से 18 प्रतिशत तक बढ़ाई गई फीस को भी तत्काल वापस लेने की मांग उठाई गई.