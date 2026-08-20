बिलासपुर में ABVP का धरना प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी और छात्रसंघ चुनाव बहाली की उठाई मांग

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Bilaspur News: बिलासपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विभिन्न छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया. संगठन ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी वापस लेने, छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और कॉलेजों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की.
विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग
ABVP ने डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में की गई 50 से 60 प्रतिशत फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग की. इसके अलावा चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में 12 से 18 प्रतिशत तक बढ़ाई गई फीस को भी तत्काल वापस लेने की मांग उठाई गई.
कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार बढ़ रही फीस का सीधा असर छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है. ऐसे में फीस वृद्धि के फैसले पर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को पुनर्विचार करना चाहिए.
छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग
ABVP ने हिमाचल प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव दोबारा शुरू करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई. संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आयुष भारद्वाज ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव बंद होने के बाद छात्रों की समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए छात्र संगठनों को आगे आना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि अगर छात्रसंघ चुनाव बहाल होते हैं तो छात्रों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनकी समस्याओं और मांगों को सीधे संबंधित मंच तक पहुंचा सकेंगे.
बिलासपुर कॉलेज में MBA और MCA शुरू करने की मांग
धरना प्रदर्शन के दौरान बिलासपुर डिग्री कॉलेज में MBA और MCA पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग भी उठाई गई. ABVP का कहना है कि स्थानीय छात्रों को इन पाठ्यक्रमों के लिए दूसरे शहरों और संस्थानों का रुख करना पड़ता है.
इसके साथ ही बिलासपुर कॉलेज की सड़क की हालत सुधारने की भी मांग की गई.
झंडूता और जुखाला कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग
ABVP ने झंडूता कॉलेज में साइंस बिल्डिंग का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग की. वहीं झंडूता और जुखाला कॉलेज में B.Com और B.Sc. कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध करवाने की मांग रखी गई.
झंडूता कॉलेज में भूगोल विषय के शिक्षक की नियुक्ति करने की मांग भी प्रदर्शन के दौरान उठाई गई.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी
ABVP कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद की ओर से आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
आयुष भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उन्होंने सरकार से फीस वृद्धि वापस लेने के साथ-साथ शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने की मांग की, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा पर इसका नकारात्मक असर न पड़े.