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बिलासपुर में 4.523 किलो चरस बरामद, नेपाल के दंपति समेत तीन गिरफ्तार

Drug Smuggling: बिलासपुर में पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने 4.523 किलो चरस बरामद कर नेपाल के दंपति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:26 PM IST
बिलासपुर में 4.523 किलो चरस बरामद, नेपाल के दंपति समेत तीन गिरफ्तार

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