बिलासपुर में 4.523 किलो चरस बरामद, नेपाल के दंपति समेत तीन गिरफ्तार

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम (SDT) ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4.523 किलोग्राम चरस बरामद की है. पुलिस ने मामले में नेपाल के एक दंपति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ घुमारवीं थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.