बिलासपुर में 4.523 किलो चरस बरामद, नेपाल के दंपति समेत तीन गिरफ्तार

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम (SDT) ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4.523 किलोग्राम चरस बरामद की है. पुलिस ने मामले में नेपाल के एक दंपति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ घुमारवीं थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर बलोह के समीप मलयावर लिंक रोड पर नाकाबंदी की थी. इसी दौरान कार नंबर HP01K-8356 को जांच के लिए रोका गया. तलाशी लेने पर कार में सवार तीन लोगों के कब्जे से कुल 4.523 किलोग्राम चरस बरामद हुई.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 32 वर्षीय विश्वास उर्फ विशाल थापा, पुत्र राम बहादुर थापा, निवासी लुम्बिनी, नेपाल, उसकी 33 वर्षीय पत्नी श्रेया और 25 वर्षीय घनश्याम, पुत्र सुंदर लाल, निवासी गुराण, तहसील बालीचौकी, जिला मंडी के रूप में हुई है.
पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है. घुमारवीं पुलिस अब चरस की सप्लाई से जुड़ी आगे और पीछे की कड़ियों की जांच कर रही है.
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस Forward & Backward Linkages की जांच कर रही है. जांच का उद्देश्य नशीले पदार्थ की सप्लाई के पूरे नेटवर्क का पता लगाना और इससे जुड़े अन्य तस्करों तक पहुंचना है.
पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.