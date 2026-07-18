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ग्रामीण स्वच्छता मॉडल में बिलासपुर ने रचा इतिहास; ग्रामीण क्षेत्रों से डोर-टू-डोर प्लास्टिक कचरा संग्रहण की व्यवस्था हुई सफल

Bilaspur News: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बिलासपुर ने ग्रामीण स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदेश भर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 18, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:57 PM IST
ग्रामीण स्वच्छता मॉडल में बिलासपुर ने रचा इतिहास; ग्रामीण क्षेत्रों से डोर-टू-डोर प्लास्टिक कचरा संग्रहण की व्यवस्था हुई सफल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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