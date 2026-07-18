/ग्रामीण स्वच्छता मॉडल में बिलासपुर ने रचा इतिहास; ग्रामीण क्षेत्रों से डोर-टू-डोर प्लास्टिक कचरा संग्रहण की व्यवस्था हुई सफल

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Bilaspur News(विजय भारद्वाज): स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बिलासपुर ने ग्रामीण स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदेश भर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर से डोर-टू-डोर प्लास्टिक कचरा संग्रहण की सुव्यवस्थित व्यवस्था विकसित की गई है.
इस अभिनव पहल के तहत पिछले लगभग आठ माह के दौरान ग्राम पंचायतों से एकत्र किए गए सूखे प्लास्टिक कचरे की पहली प्रोसेस्ड खेप शुक्रवार को उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने सदर विकास खंड की नौणी ग्राम पंचायत स्थित प्लास्टिक कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन केंद्र से हरी झंडी दिखाकर बरमाणा सीमेंट संयंत्र के लिए रवाना की. संयंत्र में उच्च तापमान पर सह-प्रसंस्करण (को-प्रोसेसिंग) के माध्यम से इस प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से अंतिम निस्तारण किया जाएगा. उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत गत वर्ष 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाना है.
उन्होंने कहा कि इस पहल ने बिलासपुर को प्रदेश में एक मॉडल जिला बनाया है, जिसकी कार्यप्रणाली से भविष्य में अन्य जिले भी प्रेरणा ले सकेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के चारों विकास खंडों बिलासपुर सदर, घुमारवीं, झंडूता तथा श्री नयना देवी जी में प्लास्टिक कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं. ग्राम पंचायतों द्वारा घर-घर से एकत्र किए गए सूखे प्लास्टिक कचरे को इन केंद्रों तक पहुंचाया जाता है, जहां उसकी छंटाई, संपीड़न (बेलिंग) तथा प्रोसेसिंग की जाती है. इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से अंतिम निस्तारण के लिए बरमाणा सीमेंट संयंत्र भेजा जाता है.
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं बरमाणा सीमेंट संयंत्र के बीच समझौता (एमओयू) किया गया है. वहीं डोर-टू-डोर प्लास्टिक कचरा संग्रहण के लिए विधिवत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एजेंसी का चयन किया गया है. चयनित एजेंसी टारगेट ग्रीन जोन के कर्मचारी समय-समय पर ग्राम पंचायतों से एकत्रित प्लास्टिक कचरे को संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाते हैं, जहां प्रोसेसिंग के बाद इसे अंतिम निस्तारण के लिए भेजा जाता है.
वहीं उपायुक्त ने कहा कि अभियान के तहत अब तक जिलाभर से आठ टन से अधिक सूखा प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जा चुका है, जिसे चरणबद्ध तरीके से अंतिम निस्तारण के लिए भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायतों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों जैसे कंदरौर, बरठीं, चाँदपुर, जुखाला, भराडी, डंगार, नम्होल तथा अन्य बड़े स्थानों को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट का समग्र एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि यह पहल केवल प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन, जन जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान है.