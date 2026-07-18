/ग्रामीण स्वच्छता मॉडल में बिलासपुर ने रचा इतिहास; ग्रामीण क्षेत्रों से डोर-टू-डोर प्लास्टिक कचरा संग्रहण की व्यवस्था हुई सफल

वहीं उपायुक्त ने कहा कि अभियान के तहत अब तक जिलाभर से आठ टन से अधिक सूखा प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जा चुका है, जिसे चरणबद्ध तरीके से अंतिम निस्तारण के लिए भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायतों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों जैसे कंदरौर, बरठीं, चाँदपुर, जुखाला, भराडी, डंगार, नम्होल तथा अन्य बड़े स्थानों को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट का समग्र एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि यह पहल केवल प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन, जन जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान है.