/धर्मेंद्र हत्याकांड के बाद परिवार पर टूटा आर्थिक संकट, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत बलोह के अंतर्गत संगास्वी गांव निवासी धर्मेंद्र उर्फ डिंपल की हत्या के बाद उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उसकी असमय मौत के बाद पत्नी, नाबालिग बेटी और बुजुर्ग मां के सामने आजीविका और रोजमर्रा के खर्चों का संकट खड़ा हो गया है.