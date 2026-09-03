/धर्मेंद्र हत्याकांड के बाद परिवार पर टूटा आर्थिक संकट, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

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Bilaspur News(विजय भारद्वाज): बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत बलोह के अंतर्गत संगास्वी गांव निवासी धर्मेंद्र उर्फ डिंपल की हत्या के बाद उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उसकी असमय मौत के बाद पत्नी, नाबालिग बेटी और बुजुर्ग मां के सामने आजीविका और रोजमर्रा के खर्चों का संकट खड़ा हो गया है.
परिवार की स्थिति को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से हरसंभव आर्थिक और सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है. इस संबंध में ग्रामीणों ने उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा है. जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राहुल कुमार वर्तमान में बिलासपुर के उपायुक्त हैं.
दिव्यांग पत्नी और नाबालिग बेटी की जिम्मेदारी
ग्रामीणों के अनुसार धर्मेंद्र की पत्नी 75 प्रतिशत दिव्यांग हैं. अब उनके ऊपर कक्षा सात में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी के पालन-पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी भी आ गई है। परिवार में बुजुर्ग माता भी आश्रित हैं.
बताया गया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और उनका मकान भी कच्चा व जर्जर अवस्था में है. ऐसे में धर्मेंद्र की मौत के बाद परिवार के सामने मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की
ग्रामीणों ने प्रशासन से नियमों के तहत परिवार को अधिकतम संभव आर्थिक सहायता देने की मांग की है. इसके साथ ही मृतक की दिव्यांग पत्नी की योग्यता के अनुसार रोजगार या सरकारी स्तर पर नौकरी उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्रवाई करने की अपील की गई है.
ग्रामीणों ने नाबालिग बेटी की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति दिलाने, परिवार को आवास योजना में प्राथमिकता देने तथा बुजुर्ग माता समेत परिवार को पात्र सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है.
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
धर्मेंद्र की पत्नी ने भी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत अपराध में संलिप्त अन्य लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और गहन जांच की मांग उठाई है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई किए जाने की अपील की है.
ग्रामीणों ने भी पुलिस प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.
परिवार की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता
धर्मेंद्र की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उसकी पत्नी और बेटी के भविष्य को लेकर भी ग्रामीण चिंतित हैं. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए सभी संभव सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए.