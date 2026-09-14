/बिलासपुर में ड्रग्स तस्करी पर बड़ा एक्शन! 10 सरकारी कर्मचारियों में 6 सस्पेंड; 27 पंचायतों पर विशेष नजर

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बीच अब प्रशासन ने ड्रग्स कारोबार से जुड़े आरोपियों की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्करी के मामलों में संलिप्त पाए गए 10 सरकारी कर्मचारियों में से 6 को निलंबित किया जा चुका है. बाकी 4 कर्मचारियों के खिलाफ भी जल्द नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति नशा तस्करी में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
आरोपियों की संपत्तियों का होगा सीमांकन
उपायुक्त ने बताया कि ड्रग्स तस्करी से जुड़े आरोपियों की संपत्तियों को लेकर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम के तहत संबंधित संपत्तियों का सीमांकन करवाया जाएगा और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन और पुलिस की ओर से जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है. कार्रवाई का उद्देश्य केवल नशा तस्करों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना है.
27 पंचायतों पर प्रशासन की विशेष नजर
डीसी राहुल कुमार ने बताया कि बिलासपुर जिले की 27 पंचायतों को चिह्नित किया गया है, जहां एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामले अपेक्षाकृत अधिक सामने आए हैं. इन क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी भी चिंता का विषय बनी हुई है. ऐसे में इन पंचायतों पर प्रशासन और पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी.
प्रशासन अब नशे के मुख्य सप्लायर और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए भी ठोस कदम उठा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए तस्करों के साथ-साथ उनके नेटवर्क और मुख्य सप्लायर पर कार्रवाई जरूरी है.
जनता से सहयोग की अपील
उपायुक्त ने जिले के लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा नशा तस्करी या ड्रग्स के कारोबार से संबंधित जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें. उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है और युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाया जा सकता है.
प्रशासन ने साफ किया है कि बिलासपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोगों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.