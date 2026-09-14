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बिलासपुर में ड्रग्स तस्करी पर बड़ा एक्शन! 10 सरकारी कर्मचारियों में 6 सस्पेंड; 27 पंचायतों पर विशेष नजर

Drug Smuggling: बिलासपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन, NDPS मामलों में शामिल 10 सरकारी कर्मचारियों में 6 सस्पेंड. 27 पंचायतों पर विशेष निगरानी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 14, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:14 PM IST
बिलासपुर में ड्रग्स तस्करी पर बड़ा एक्शन! 10 सरकारी कर्मचारियों में 6 सस्पेंड; 27 पंचायतों पर विशेष नजर

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