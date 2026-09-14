/बिलासपुर में ड्रग्स तस्करी पर बड़ा एक्शन! 10 सरकारी कर्मचारियों में 6 सस्पेंड; 27 पंचायतों पर विशेष नजर

जनता से सहयोग की अपील

उपायुक्त ने जिले के लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा नशा तस्करी या ड्रग्स के कारोबार से संबंधित जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें. उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है और युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाया जा सकता है.