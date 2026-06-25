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बिलासपुर कॉलेज में M.Com छात्रों को सालभर पढ़ाया गलत विषय, अब परीक्षा और भविष्य पर मंडराया संकट

राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में M.Com छात्रों को पूरे सत्र गलत विषय पढ़ाए जाने का मामला सामने आया है. परीक्षा फॉर्म भरते समय हुई गड़बड़ी से छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया. प्राचार्य ने जांच और समाधान का आश्वासन दिया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 25, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:05 PM IST
बिलासपुर कॉलेज में M.Com छात्रों को सालभर पढ़ाया गलत विषय, अब परीक्षा और भविष्य पर मंडराया संकट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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