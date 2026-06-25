प्राचार्य ने कहा कि समस्या सामने आते ही संबंधित शिक्षकों को बुलाया गया है और विद्यार्थियों के हित में जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों के भीतर कॉमर्स विभाग की बैठक बुलाई जाएगी और छात्रों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई और परीक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके.