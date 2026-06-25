राज्य चुनें
Bilaspur News: राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में M.Com द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया है. छात्रों का कहना है कि पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों के विपरीत गलत विषय पढ़ाया गया, जिसका खुलासा परीक्षा फॉर्म भरते समय हुआ. इस घटना के बाद विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है.
परीक्षा फॉर्म भरते समय सामने आई गड़बड़ी
जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के तहत M.Com द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को एक जेनरिक इलेक्टिव विषय चुनना होता है, जो वाणिज्य संकाय के बजाय किसी अन्य विषय से संबंधित होना चाहिए.
छात्रों का आरोप है कि सत्र की शुरुआत में तत्कालीन विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें "ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डेवलपमेंट" विषय आवंटित किया गया, जो कॉमर्स विभाग का ही विषय था. विभाग के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों ने पूरे सेमेस्टर इसी विषय की पढ़ाई की और नियमित रूप से कक्षाएं भी लगाईं.
हालांकि, जब मई 2026 में परीक्षा फॉर्म भरे जाने लगे तो विश्वविद्यालय के पोर्टल पर यह विषय उपलब्ध नहीं मिला. इसके बाद छात्रों को नियमों और विषय चयन से जुड़ी पूरी स्थिति का पता चला.
बाद में बदलवाया गया विषय
छात्रों के अनुसार, मामले की जानकारी मिलने पर तत्कालीन विभागाध्यक्ष ने उन्हें अर्थशास्त्र विभाग का विषय "इकॉन-125 : फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स" चुनने की सलाह दी. साथ ही आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) अंकों की व्यवस्था करने का आश्वासन भी दिया गया.
विभागाध्यक्ष के भरोसे पर विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म में नया विषय भर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उनका तबादला राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं हो गया. इसके बाद छात्र खुद को असमंजस की स्थिति में पा रहे हैं.
आंतरिक मूल्यांकन को लेकर बढ़ी चिंता
विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने पूरे वर्ष अर्थशास्त्र विषय की कोई कक्षा नहीं लगाई और न ही उससे संबंधित किसी मूल्यांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया. दूसरी ओर अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षक नियमों का हवाला देते हुए आंतरिक मूल्यांकन अंक देने में कठिनाई जता रहे हैं, क्योंकि छात्रों का विभाग से कोई शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं है.
इस स्थिति से दर्जनों छात्रों के परिणाम और एक वर्ष की मेहनत प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय से जल्द समाधान निकालने की मांग की है.
प्राचार्य ने दिए समाधान के संकेत
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के प्राचार्य डॉ. पी.एस. कटवाल ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आ चुका है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार संबंधित विषय अर्थशास्त्र से जुड़ा था, जिसे कॉमर्स विभाग के शिक्षक पढ़ा रहे थे.
प्राचार्य ने कहा कि समस्या सामने आते ही संबंधित शिक्षकों को बुलाया गया है और विद्यार्थियों के हित में जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों के भीतर कॉमर्स विभाग की बैठक बुलाई जाएगी और छात्रों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई और परीक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके.