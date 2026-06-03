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जनगणना 2027 के नाम पर हो सकती है ठगी! बिलासपुर DC ने जारी की बड़ी चेतावनी

बिलासपुर में जनगणना-2027 अभियान का शुभारंभ करते हुए उपायुक्त राहुल कुमार ने लोगों से स्व-गणना में भाग लेने की अपील की. साथ ही जनगणना के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहने, बैंक डिटेल और OTP साझा न करने की चेतावनी भी दी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:33 PM IST

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जनगणना 2027 के नाम पर हो सकती है ठगी! बिलासपुर DC ने जारी की बड़ी चेतावनी

Bilaspur News: बिलासपुर जिले में जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना अभियान का औपचारिक शुभारंभ उपायुक्त राहुल कुमार ने किया. इस अवसर पर उन्होंने स्वयं ऑनलाइन जनगणना पोर्टल पर अपने परिवार का पंजीकरण कर अभियान की शुरुआत की और नागरिकों से भी इसमें सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया.

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने बताया कि जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण में 1 जून से 15 जून 2026 तक नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद 16 जून से 15 जुलाई तक प्रगणक और फील्ड अधिकारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे.

उन्होंने बताया कि जनगणना के दौरान प्रत्येक परिवार से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके आधार पर जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक आंकड़े संकलित किए जाएंगे. ये आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं, संसाधनों के बेहतर वितरण और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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राहुल कुमार ने कहा कि जनगणना देश की नीति निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए. उन्होंने लोगों से फील्ड अधिकारियों और प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की ताकि यह कार्य समयबद्ध और सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके.

जनगणना के नाम पर ठगी से रहें सतर्क
उपायुक्त ने लोगों को साइबर ठगी और धोखाधड़ी से सावधान रहने की भी सलाह दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, आयकर विवरण या अन्य वित्तीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका जनगणना से कोई संबंध नहीं है.

उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य में लगे फील्ड अधिकारियों को क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं. नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर अधिकारी की पहचान और जानकारी सत्यापित कर सकते हैं.

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जनगणना अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या धोखाधड़ी से सतर्क रहें.

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