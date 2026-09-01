/बिलासपुर के जगदीश कुमार को तीसरी बार राष्ट्रपति पदक, डोडा-किश्तवाड़ और नक्सल प्रभावित इलाकों में दिखाया अदम्य साहस

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के चुवाड़ी गांव निवासी डिप्टी कमांडेंट जगदीश कुमार को वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट सेवा के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है. मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने उन्हें राष्ट्रपति पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया.
जगदीश कुमार वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल (SSB) के अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र, सराहन में तैनात हैं. उनकी इस उपलब्धि से उनके पैतृक गांव चुवाड़ी समेत घुमारवीं और पूरे बिलासपुर जिले में खुशी और गर्व का माहौल है.
डोडा-किश्तवाड़ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निभाई अहम भूमिका
जगदीश कुमार ने जम्मू-कश्मीर के डोडा-किश्तवाड़ और बिहार के नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती के दौरान कई उग्रवाद और नक्सल विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने साहस, रणनीतिक क्षमता और प्रभावी नेतृत्व का परिचय दिया.
उनके नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने विभिन्न अभियानों के दौरान हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया.
पहले भी मिल चुके हैं कई प्रतिष्ठित सम्मान
जगदीश कुमार की उत्कृष्ट सेवाओं और साहस को इससे पहले भी कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें गोल्डन डिस्क, कठिन सेवा पदक, भारतीय पुलिस पदक, डीजी गोल्डन डिस्क, आंतरिक सुरक्षा पदक और गैलेंट्री अवॉर्ड सहित कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं.
तीसरी बार राष्ट्रपति पदक मिलना उनके लंबे सेवाकाल में साहस, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.
गांव और जिले में खुशी का माहौल
जगदीश कुमार की इस उपलब्धि पर चुवाड़ी गांव और आसपास के लोगों ने खुशी जताई है. ग्रामीणों का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में उनके साहस और समर्पण ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है.
तीसरी बार राष्ट्रपति पदक हासिल कर जगदीश कुमार ने न केवल अपने परिवार और गांव, बल्कि पूरे बिलासपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है. उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है.