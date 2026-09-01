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बिलासपुर के जगदीश कुमार को तीसरी बार राष्ट्रपति पदक, डोडा-किश्तवाड़ और नक्सल प्रभावित इलाकों में दिखाया अदम्य साहस

बिलासपुर के चुवाड़ी निवासी SSB डिप्टी कमांडेंट जगदीश कुमार को तीसरी बार राष्ट्रपति पदक मिला. डोडा-किश्तवाड़ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 01, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:32 PM IST
बिलासपुर के जगदीश कुमार को तीसरी बार राष्ट्रपति पदक, डोडा-किश्तवाड़ और नक्सल प्रभावित इलाकों में दिखाया अदम्य साहस

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