/बिलासपुर के जगदीश कुमार को तीसरी बार राष्ट्रपति पदक, डोडा-किश्तवाड़ और नक्सल प्रभावित इलाकों में दिखाया अदम्य साहस

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के चुवाड़ी गांव निवासी डिप्टी कमांडेंट जगदीश कुमार को वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट सेवा के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है. मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने उन्हें राष्ट्रपति पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया.