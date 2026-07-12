/बिलासपुर में जापानी फल से चमकेगी किसानों की किस्मत! 37 किसानों की बंजर जमीन बनेगी कमाई का बड़ा जरिया

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत लंझता में एचपी शिवा (HP SHIVA) परियोजना के तहत जापानी फल (पर्सिमन) का नया क्लस्टर विकसित किया गया है. इस परियोजना के तहत करीब 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 37 किसानों की भूमि पर 2,019 पौधे लगाए गए हैं.