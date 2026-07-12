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बिलासपुर में जापानी फल से चमकेगी किसानों की किस्मत! 37 किसानों की बंजर जमीन बनेगी कमाई का बड़ा जरिया

HP Shiva Project: हिमाचल के बिलासपुर में HP SHIVA परियोजना के तहत जापानी फल का नया क्लस्टर तैयार किया गया है. 37 किसानों की 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 2,019 पौधे लगाए गए हैं. परियोजना से किसानों की आय बढ़ने और बागवानी को नई पहचान मिलने की उम्मीद है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 12, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:36 PM IST
बिलासपुर में जापानी फल से चमकेगी किसानों की किस्मत! 37 किसानों की बंजर जमीन बनेगी कमाई का बड़ा जरिया
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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