/बिलासपुर में जापानी फल से चमकेगी किसानों की किस्मत! 37 किसानों की बंजर जमीन बनेगी कमाई का बड़ा जरिया

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत लंझता में एचपी शिवा (HP SHIVA) परियोजना के तहत जापानी फल (पर्सिमन) का नया क्लस्टर विकसित किया गया है. इस परियोजना के तहत करीब 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 37 किसानों की भूमि पर 2,019 पौधे लगाए गए हैं.
आधुनिक तकनीक से तैयार हो रहा बाग
बागवानी विभाग ने इस क्लस्टर में फूयू (Fuyu) प्रजाति के जापानी फल के पौधे लगाए हैं. सभी पौधों की जियो टैगिंग भी की गई है, जिससे पौधों की निगरानी, उत्पादन और बाजार तक पहुंच की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी. इससे किसानों को बेहतर विपणन और उचित मूल्य मिलने में मदद मिलेगी.
यह बिलासपुर जिले का दूसरा और घुमारवीं उपमंडल का पहला जापानी फल क्लस्टर है.
मल्टी क्रॉपिंग से बढ़ेगी अतिरिक्त आय
जापानी फल के पौधों के बीच किसान लहसुन, प्याज, मिर्च और गेहूं जैसी फसलें भी उगा रहे हैं. इससे उन्हें शुरुआती वर्षों में अतिरिक्त आमदनी मिलेगी, साथ ही पौधों की बेहतर देखभाल और भूमि का प्रभावी उपयोग भी संभव होगा.
किसानों को भविष्य से बड़ी उम्मीद
परियोजना से जुड़े किसानों का कहना है कि पहले उनकी जमीन का पूरा उपयोग नहीं हो पाता था, लेकिन अब बागवानी विभाग के सहयोग से वह आधुनिक फल उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं.
लाभार्थी किसान अंजलि ठाकुर ने बताया कि उनकी जमीन पर 235 जापानी फल के पौधे लगाए गए हैं. सिंचाई की सुविधा मिलने से खेती आसान हुई है और भविष्य में अच्छी आय की उम्मीद है.
वहीं किसान राजकुमारी ने कहा कि पहले आवारा पशुओं और जंगली जानवरों के कारण खेती करना मुश्किल था, लेकिन अब बाड़बंदी और परियोजना के सहयोग से खेती दोबारा शुरू हो गई है.
किसान पवन कुमार के अनुसार बागवानी विभाग समय-समय पर पौधों की देखभाल, रोग नियंत्रण और तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है. उनका मानना है कि आने वाले 5-6 वर्षों में यह बाग अच्छा उत्पादन देगा और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
तीन साल बाद मिलने लगेगा उत्पादन
बागवानी विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस क्लस्टर से अगले तीन वर्षों में व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन मिलने की उम्मीद है. किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए कम्युनिटी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एजेंसी का गठन भी किया गया है, जो बाजार से जोड़ने और बेहतर कीमत दिलाने का काम करेगी.
HP SHIVA परियोजना से हजारों किसानों को लाभ
प्रदेश सरकार की एचपी शिवा परियोजना करीब 1,292 करोड़ रुपये की लागत से बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना सहित सात जिलों के 52 विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है.
परियोजना के तहत लगभग 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 400 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे करीब 15 हजार किसान परिवार लाभान्वित होंगे. इसके माध्यम से किसानों को मीठा संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम और जापानी फल जैसे उच्च मूल्य वाले फलों की व्यावसायिक एवं बाजार आधारित खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.