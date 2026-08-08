/बिलासपुर में जान जोखिम में डालकर खड्ड पार कर रहे ग्रामीण, बीच में अटका रस्सी का झूला; VIDEO आया सामने

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Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल से ग्रामीणों की मुश्किलों को सामने लाने वाला एक वीडियो सामने आया है. ग्राम पंचायत घंडीर के दधोग, कुजैल और टप्पे गांवों के लोग आज भी सरयाली खड्ड को पार करने के लिए रस्सी के झूले का सहारा लेने को मजबूर हैं. बरसात के मौसम में खड्ड का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रामीणों के लिए यह रास्ता और भी जोखिम भरा हो जाता है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, इलाके में पक्की सड़क और पुल की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को भी इसी झूले के जरिए खड्ड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना पड़ता है.
बीच खड्ड में अटक गया झूला, लोगों में मचा डर
सामने आए वीडियो में कुछ लोग रस्सी के झूले के जरिए सरयाली खड्ड को पार करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान झूला खड्ड के बीच में ही अटक गया, जिसके बाद उसमें बैठे लोगों में डर का माहौल बन गया. स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद झूले को दोबारा चलने लायक बनाया, जिसके बाद लोग किसी तरह खड्ड के दूसरे छोर तक पहुंच पाए. ग्रामीणों का कहना है कि झूले के बीच में अटकने जैसी घटनाएं कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं.
बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा खतरा
ग्रामीणों के अनुसार बरसात के दौरान सरयाली खड्ड का जलस्तर बढ़ जाता है. ऐसे में पैदल खड्ड पार करना मुश्किल हो जाता है और मजबूरी में लोगों को रस्सी के झूले का सहारा लेना पड़ता है. सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को होती है. ग्रामीणों का कहना है कि झूले के जरिए खड्ड पार करना हर समय जान जोखिम में डालने जैसा है.
2014 में बनी सड़क, 2023 की आपदा में पूरी तरह हुई खराब
स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 2014 में गांव के लिए करीब चार किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग बनाया गया था, लेकिन इस सड़क को पक्का नहीं किया गया. हर बरसात में सड़क खराब होती रही. ग्रामीणों के मुताबिक, वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान यह संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद गांवों की मुश्किलें और बढ़ गईं.
ग्रामीणों ने सरकार से की सड़क और पुल की मांग
दधोग, कुजैल और टप्पे गांवों के ग्रामीणों ने सरकार और संबंधित विभाग से जल्द से जल्द पक्की सड़क और सरयाली खड्ड पर पुल का निर्माण करवाने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क और पुल की सुविधा मिल जाती है तो बरसात के दौरान उनकी आवाजाही आसान हो जाएगी और रस्सी के झूले के जरिए खड्ड पार करते समय होने वाला जान का खतरा भी खत्म हो सकेगा.