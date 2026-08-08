/बिलासपुर में जान जोखिम में डालकर खड्ड पार कर रहे ग्रामीण, बीच में अटका रस्सी का झूला; VIDEO आया सामने

सामने आए वीडियो में कुछ लोग रस्सी के झूले के जरिए सरयाली खड्ड को पार करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान झूला खड्ड के बीच में ही अटक गया, जिसके बाद उसमें बैठे लोगों में डर का माहौल बन गया. स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद झूले को दोबारा चलने लायक बनाया, जिसके बाद लोग किसी तरह खड्ड के दूसरे छोर तक पहुंच पाए. ग्रामीणों का कहना है कि झूले के बीच में अटकने जैसी घटनाएं कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं.