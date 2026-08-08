Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /बिलासपुर में जान जोखिम में डालकर खड्ड पार कर रहे ग्रामीण, बीच में अटका रस्सी का झूला; VIDEO आया सामने

बिलासपुर में जान जोखिम में डालकर खड्ड पार कर रहे ग्रामीण, बीच में अटका रस्सी का झूला; VIDEO आया सामने

Bilaspur News: बिलासपुर के झंडूता उपमंडल में ग्रामीण आज भी रस्सी के झूले के सहारे सरयाली खड्ड पार करने को मजबूर हैं. बीच खड्ड में झूला अटकने का वीडियो सामने आया है.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 08, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:47 PM IST
बिलासपुर में जान जोखिम में डालकर खड्ड पार कर रहे ग्रामीण, बीच में अटका रस्सी का झूला; VIDEO आया सामने

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਫਰੀਦਕੋਟ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛੋਂ ਵਿਰੋਧ; 10 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
2
3
4
5