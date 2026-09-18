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जर्जर भवन के चलते एक कमरे में पढ़ने को मजबूर प्राथमिक स्कूल के बच्चे, पढ़ाई पर पड़ रहा असर

बिलासपुर के काथला प्राथमिक स्कूल का भवन असुरक्षित घोषित होने के बाद बच्चों को दूसरे स्कूल के एक कमरे में शिफ्ट किया गया है. जगह की कमी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 18, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:06 PM IST
जर्जर भवन के चलते एक कमरे में पढ़ने को मजबूर प्राथमिक स्कूल के बच्चे, पढ़ाई पर पड़ रहा असर

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