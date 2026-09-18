/जर्जर भवन के चलते एक कमरे में पढ़ने को मजबूर प्राथमिक स्कूल के बच्चे, पढ़ाई पर पड़ रहा असर

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Bilaspur News: हिमाचल सरकार बेहतरीन शिक्षा व सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बड़े-बड़े दावे तो करती है मगर धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है. जी हां बिलासपुर जिला का राजकीय प्राथमिक पाठशाला काथला दो कमरे के सहारे चल रहा है और दोनों ही कमरों की हालत अब जर्जर हो चली है. आलम यह है कि प्राथमिक पाठशाला के भवन में दरारें पड़ गयी हैं जिसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद प्री प्राइमरी से पांचवी कक्षा तक छात्रों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काथला के एक कमरे में शिफ्ट किया गया और कुछ छात्रों एक कमरे में व कुछ छात्रों को कमरे के बाहर आंगन में पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है.
इस बात की जानकारी देते हुए प्राथमिक पाठशाला काथला की एसएमसी प्रधान सुनीता देवी ने के कहा कि स्कूल के कमरों की जर्जर हालत को लेकर शिक्षा विभाग व पीडब्ल्यूडी विभाग को पहले ही अवगत करवाया गया था मगर कमरों की मरम्मत को लेकर अभीतक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिसके चलते स्कूल के छात्रों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काथला के एक कमरे के सहारे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है और बरसात व सर्दियों के समय अगर कोई हादसा होता है इसका जिम्मेवार कौन होगा.
वहीं इस समस्या को लेकर शिक्षा विभाग बिलासपुर के उप निदेशक अरुण गौतम ने कहा कि काथला स्कूल की हालत को देखते हुए ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया था जिसकी कमेटी में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ, बीओ स्वारघाट, जेई एसएसए, प्राथमिक पाठशाला के सीएसटी व एसएमसी प्रधान सदस्य थे और ज्वाइंट इंस्पेक्शन में यह पाया गया कि पाठशाला के कमरे असुरक्षित हैं, जिसकी रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी को भेज दी गयी है.
साथ ही उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से सर्वे रिपोर्ट बनाई जाएगी और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उचित कार्यवाही अमल में लायी जाएगी.
वहीं अरुण गौतम ने कहा कि प्राथमिक पाठशाला को असुरक्षित घोषित करने के बाद छात्रों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है जिससे उस स्कूल में भी कमरों की कमी देखने को मिली है, जिसे देखते हुए उनका पूरा प्रयास है कि सर्वे रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जर्जर कमरों की हालत को सुधारने के लिए मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा ताकि छात्रों को हो रही परेशानी का समाधान हो सके.