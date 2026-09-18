/जर्जर भवन के चलते एक कमरे में पढ़ने को मजबूर प्राथमिक स्कूल के बच्चे, पढ़ाई पर पड़ रहा असर

Bilaspur News: हिमाचल सरकार बेहतरीन शिक्षा व सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बड़े-बड़े दावे तो करती है मगर धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है. जी हां बिलासपुर जिला का राजकीय प्राथमिक पाठशाला काथला दो कमरे के सहारे चल रहा है और दोनों ही कमरों की हालत अब जर्जर हो चली है. आलम यह है कि प्राथमिक पाठशाला के भवन में दरारें पड़ गयी हैं जिसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद प्री प्राइमरी से पांचवी कक्षा तक छात्रों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काथला के एक कमरे में शिफ्ट किया गया और कुछ छात्रों एक कमरे में व कुछ छात्रों को कमरे के बाहर आंगन में पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है.