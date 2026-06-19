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Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के लखनपुर-कुनाला क्षेत्र में जमीनी विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया, जब दो पक्षों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई. इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं. सभी घायलों का क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में उपचार चल रहा है.
जानकारी के अनुसार, जमीन संबंधी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर मारपीट शुरू हो गई. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया.
मारपीट में घायल हुए लोगों को तुरंत उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया गया, जहां उनका चिकित्सकीय परीक्षण और इलाज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है.
घटना की सूचना मिलते ही बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है तथा विवाद के कारणों की गहन जांच की जा रही है।
इस संबंध में डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक जांच में विवाद का कारण जमीन संबंधी मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
फिलहाल घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, हालांकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है.