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बिलासपुर में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, कई घायल

Bilaspur News: जानकारी के अनुसार, जमीन संबंधी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर मारपीट शुरू हो गई. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 19, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:55 PM IST
बिलासपुर में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, कई घायल

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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