Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के लखनपुर-कुनाला क्षेत्र में जमीनी विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया, जब दो पक्षों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई. इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं. सभी घायलों का क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में उपचार चल रहा है.