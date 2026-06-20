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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर के रौड़ा सेक्टर में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. गंभीर बीमारी से जूझ रहे बेटे की पीड़ा और आर्थिक परेशानियों से टूट चुकी एक बुजुर्ग मां ने अपने बेटे के साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली.
मृतकों की पहचान 66 वर्षीय कुमुद शर्मा और उनके 33 वर्षीय बेटे अक्षांश के रूप में हुई है. दोनों मूल रूप से अर्की क्षेत्र के निवासी थे, लेकिन पिछले कुछ समय से बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में किराए के मकान में रह रहे थे.
लंबे समय से बीमार था बेटा
जानकारी के अनुसार, अक्षांश एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद से वह लंबे समय से बीमार चल रहा था. उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था. बेटे के इलाज और परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए कुमुद शर्मा मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रही थीं.
कमरे में मिले मां-बेटे के शव
बताया जा रहा है कि काफी समय तक घर में कोई हलचल न होने पर रिश्तेदारों को संदेह हुआ. जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो मां और बेटा अचेत अवस्था में पड़े मिले. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.
पुलिस जांच में जुटी
प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि बेटे की गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी से परेशान होकर महिला ने यह कदम उठाया. हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है.
डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि मां-बेटे की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है.