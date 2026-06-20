लंबे समय से बीमार था बेटा

जानकारी के अनुसार, अक्षांश एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद से वह लंबे समय से बीमार चल रहा था. उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था. बेटे के इलाज और परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए कुमुद शर्मा मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रही थीं.