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बिलासपुर में दर्दनाक घटना: बीमार बेटे के साथ मां ने खाया जहर, दोनों की मौत

Bilaspur Suicide: हिमाचल के बिलासपुर में 66 वर्षीय मां और उसके 33 वर्षीय बीमार बेटे की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में बीमारी और आर्थिक तंगी को घटना की वजह माना जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 20, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:03 PM IST
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