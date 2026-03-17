बिलासपुर में नलवाड़ी मेले की शुरुआत! सतलुज महाआरती से लेकर छिंज तक, ये होंगे बड़े आकर्षण

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के प्राचीन और प्रसिद्ध मेलों में शामिल बिलासपुर का राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेला धूमधाम के साथ शुरू हो गया है. इस मौके पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया.

मेले की शुरुआत लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना और भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई. शहरवासियों की बड़ी भागीदारी के बीच यह शोभा यात्रा लूहनू मेला स्थल तक पहुंची, जहां पारंपरिक रस्मों के तहत खूंटा गाड़ने, बैल पूजन और झंडा रोहण कर मेले का आगाज किया गया.

17 से 23 मार्च तक चलेगा मेला

यह राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेला 17 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित होगा. समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शामिल होने की संभावना है. मंत्री राजेश धर्माणी ने उम्मीद जताई कि इस अवसर पर मेले को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा भी मिल सकता है.

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कई आकर्षक कार्यक्रम होंगे आयोजित

सात दिनों तक चलने वाले इस मेले में कहलूर लोकोत्सव, राष्ट्रीय स्तर की छिंज प्रतियोगिता, नाट्य उत्सव, ‘वॉइस ऑफ बिलासपुर’, साहित्य उत्सव, पशु मेला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक संध्याएं मुख्य आकर्षण रहेंगी.

इसके साथ ही इस बार एक खास पहल के तहत बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर सतलुज महाआरती का आयोजन भी किया जा रहा है, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा.

प्रशासन और लोगों की रही भागीदारी

इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार, एसपी संदीप धवल सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी मंत्री ने निरीक्षण किया.

मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि नलवाड़ी मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, जो हर वर्ष लोगों को एकजुट करता है.