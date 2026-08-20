/बिलासपुर में मानसून का कहर. 46.17 करोड़ रुपये का नुकसान, सबसे ज्यादा असर लोक निर्माण विभाग को 41 करोड़ का हुआ नुकसान!

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Bilaspur (विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से अब तक 46.17 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. यह जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है. वहीं जलशक्ति विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग और विद्युत बोर्ड को भी बारिश से नुकसान झेलना पड़ा है.
उपायुक्त के अनुसार लोक निर्माण विभाग को करीब 41 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. जबकि जलशक्ति विभाग को लगभग 5 करोड़ रुपये, स्कूल शिक्षा विभाग को करीब 50 लाख रुपये, पशुपालन विभाग को 3 लाख रुपये और विद्युत बोर्ड को लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.
मानसून के दौरान जिले में सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा एक कच्चा मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. वहीं 6 भवनों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. इनमें 4 पक्के मकान, एक कच्चा मकान और एक रसोईघर शामिल है. इसके साथ ही 18 गौशालाओं और एक भंडार कक्ष को भी नुकसान पहुंचा है.
बारिश के कारण जिले की तीन सड़कें अभी भी बंद हैं. इनमें बद्धाघाट-कोटला-सोहणी देवी सड़क, कथ्यूण-गुजरेहड़ा-गोचर सड़क और पट्टा-मोरसिंघी-मसौर मोड़ सड़क शामिल हैं. उपायुक्त ने संबंधित विभागों को इन सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं. साथ ही प्रभावित पेयजल योजनाओं को भी जल्द बहाल करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है.
राहुल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने भूस्खलन की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है और वहां लगातार निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि भारी बारिश के दौरान बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें और यात्रा करने से बचें.
उन्होंने यह भी कहा कि बारिश के मौसम में सर्पदंश के मामले भी सामने आते हैं. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और सांप के काटने की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना चाहिए. साथ ही नदी, नालों और झीलों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है.
उपायुक्त ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मौसम और सड़कों की स्थिति से जुड़ी जानकारी समय-समय पर जारी करता है. किसी भी आपात स्थिति में लोग हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं. जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है.