/बिलासपुर में मानसून का कहर. 46.17 करोड़ रुपये का नुकसान, सबसे ज्यादा असर लोक निर्माण विभाग को 41 करोड़ का हुआ नुकसान!

Bilaspur (विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से अब तक 46.17 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. यह जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है. वहीं जलशक्ति विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग और विद्युत बोर्ड को भी बारिश से नुकसान झेलना पड़ा है.