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बिलासपुर में मानसून का कहर. 46.17 करोड़ रुपये का नुकसान, सबसे ज्यादा असर लोक निर्माण विभाग को 41 करोड़ का हुआ नुकसान!

बिलासपुर में मानसून से 46.17 करोड़ रुपये का नुकसान. लोक निर्माण विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:07 PM IST
बिलासपुर में मानसून का कहर. 46.17 करोड़ रुपये का नुकसान, सबसे ज्यादा असर लोक निर्माण विभाग को 41 करोड़ का हुआ नुकसान!

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