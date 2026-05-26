बिलासपुर में पंचायत चुनाव का पहला चरण, पिंक पोलिंग बूथ बने आकर्षण का केंद्र

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण का मतदान आज आयोजित किया जा रहा है. जिले की 182 ग्राम पंचायतों में से 62 पंचायतों में वोटिंग हो रही है, जहां बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

इस चरण में कुल 1 लाख 69 हजार 324 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 85 हजार 230 पुरुष और 84 हजार 94 महिला मतदाता शामिल हैं. मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी। मतदाता जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य पदों के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कर रहे हैं.

पिंक पोलिंग बूथ बने खास आकर्षण

पंचायत चुनाव के दौरान जिले में बनाए गए पिंक पोलिंग बूथ लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. इन मतदान केंद्रों की खास बात यह है कि यहां मतदान कर्मियों से लेकर सुरक्षाकर्मियों तक सभी जिम्मेदारियां महिलाओं को सौंपी गई हैं.

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घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत सेऊ के झाकड़ी वार्ड और नगरांव के पट्टा वार्ड में प्रशासन द्वारा विशेष पिंक पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं. इन बूथों का संचालन पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके.

मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं

प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए कई विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं. ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की गई है, जबकि छोटे बच्चों के लिए झूलों और मनोरंजन की सुविधा भी दी गई है.

इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में उनके योगदान को सराहा जा सके.

खंड विकास अधिकारी घुमारवीं अभिषेक शर्मा और सीडीपीओ रंजना शर्मा ने बताया कि पिंक पोलिंग बूथ महिलाओं को चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक विशेष पहल है. प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाएं मतदान में भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं.