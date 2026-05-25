बिलासपुर में पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल रवाना, 182 पंचायतों के 1140 वार्डों में तीन चरणों में होगी वोटिंग

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिले की 182 ग्राम पंचायतों के 1140 वार्डों में तीन चरणों में मतदान करवाने के लिए मतदान दलों को चुनाव सामग्री के साथ संबंधित विकास खंड मुख्यालयों से रवाना कर दिया गया है.

जिले में पंचायत चुनाव 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में संपन्न होंगे. पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों के 428 वार्डों, दूसरे चरण में 62 पंचायतों के 386 वार्डों और तीसरे चरण में 58 पंचायतों के 326 वार्डों में मतदान कराया जाएगा.

पहले चरण में इन क्षेत्रों में होगी वोटिंग

26 मई को होने वाले पहले चरण के मतदान में झंडूता विकास खंड की 15 पंचायतों के 101 वार्ड, घुमारवीं की 21 पंचायतों के 147 वार्ड, श्री नैना देवी जी विकास खंड की 9 पंचायतों के 53 वार्ड और सदर विकास खंड की 17 पंचायतों के 127 वार्ड शामिल हैं.

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इसके लिए विकास खंड सदर से 127, झंडूता से 101, घुमारवीं से 147 और श्री नैना देवी जी से 53 मतदान दल एचआरटीसी बसों के माध्यम से रवाना किए गए हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है. प्रत्येक मतदान दल के साथ सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है. सामान्य मतदान केंद्रों पर एक, संवेदनशील केंद्रों पर दो और अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और वरिष्ठ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है.

इसके अलावा प्रत्येक विकास खंड में 10 प्रतिशत स्टाफ रिजर्व में रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत तैनात किया जा सके.

सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान

26 मई को मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा. मतदान समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत स्तर की मतगणना संबंधित पंचायत मुख्यालयों में की जाएगी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद की मतपेटियों को स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा.

इनकी मतगणना 31 मई को कड़ी सुरक्षा के बीच निर्धारित केंद्रों पर करवाई जाएगी.

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है.