/बिलासपुर पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा शिकंजा! मोगा का कथित सप्लायर गिरफ्तार, बस से 60.40 ग्राम चिट्टा बरामद

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. झंडूता थाना पुलिस ने पंजाब के मोगा से कथित तौर पर जुड़े एक बड़े चिट्टा सप्लायर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय मैनी सिंह के खिलाफ मोगा में एनडीपीएस एक्ट, आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत आठ मामले दर्ज हैं.
पुलिस के मुताबिक, 25 जून को झंडूता थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. धराशनी में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने हरप्रीत, जसविंदर और जगशीर के कब्जे से 101 ग्राम चिट्टा बरामद किया था. इसके बाद मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की और डिजिटल साक्ष्यों के साथ मनी ट्रेल का भी विश्लेषण किया.
जांच के आधार पर पुलिस टीम ने मोगा के बुक्कनवाला रोड, वार्ड नंबर 26 निवासी मैनी सिंह को गिरफ्तार किया. पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक जांच में मैनी सिंह के बड़े स्तर पर चिट्टा सप्लाई करने से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है. उसके खिलाफ मोगा के सदर और सिटी साउथ थानों में कुल आठ एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई है. इनमें छह मामले कथित तौर पर चिट्टा तस्करी से संबंधित बताए गए हैं.
बस की चेकिंग में 60.40 ग्राम चिट्टा बरामद
बिलासपुर पुलिस की दूसरी कार्रवाई पट्टा फोरलेन पर की गई. एसडीटी टीम ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की थी. इसी दौरान एक बस की तलाशी लेने पर पंजाब के जालंधर स्थित पृथ्वी नगर निवासी 26 वर्षीय पारस के कब्जे से 60.40 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से दो गैस लाइटर और स्मोकिंग पेपर भी बरामद किए गए हैं. मामले में थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस मामले में नशे की सप्लाई से जुड़े फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है.
सप्लाई चेन तक पहुंचने पर पुलिस का जोर
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज किया गया है. उनके अनुसार, अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 94 मामले दर्ज कर 197 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
एसपी ने कहा कि पुलिस का फोकस केवल नशे की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, इसी अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने राज्य से बाहर जाकर अब तक 23 कथित मुख्य सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है.
दोनों मामलों में पुलिस आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोग और नेटवर्क में कौन-कौन शामिल हैं.