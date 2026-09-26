/बिलासपुर पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा शिकंजा! मोगा का कथित सप्लायर गिरफ्तार, बस से 60.40 ग्राम चिट्टा बरामद

जांच के आधार पर पुलिस टीम ने मोगा के बुक्कनवाला रोड, वार्ड नंबर 26 निवासी मैनी सिंह को गिरफ्तार किया. पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक जांच में मैनी सिंह के बड़े स्तर पर चिट्टा सप्लाई करने से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है. उसके खिलाफ मोगा के सदर और सिटी साउथ थानों में कुल आठ एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई है. इनमें छह मामले कथित तौर पर चिट्टा तस्करी से संबंधित बताए गए हैं.