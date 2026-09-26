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बिलासपुर पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा शिकंजा! मोगा का कथित सप्लायर गिरफ्तार, बस से 60.40 ग्राम चिट्टा बरामद

Drug Smuggling: बिलासपुर पुलिस ने मोगा के कथित चिट्टा सप्लायर मैनी सिंह को गिरफ्तार किया. पट्टा फोरलेन पर बस से 60.40 ग्राम चिट्टा भी बरामद हुआ.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 26, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 03:19 PM IST
बिलासपुर पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा शिकंजा! मोगा का कथित सप्लायर गिरफ्तार, बस से 60.40 ग्राम चिट्टा बरामद

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