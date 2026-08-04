बिलासपुर पुलिस की नशे पर बड़ी कार्रवाई, 232 ग्राम चिट्टा के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

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Bilaspur News: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल डिटेक्शन टीम (SDT) ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर बलोह क्षेत्र में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 232 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के अनुसार पहली कार्रवाई बलोह फोरलेन लिंक रोड मलयावर के पास यातायात जांच के दौरान की गई. इस दौरान बस में सफर कर रहे 30 वर्षीय रूबल, निवासी बटाला, जिला गुरदासपुर (पंजाब) के कब्जे से 122 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया.
दूसरी कार्रवाई में दो आरोपी गिरफ्तार
इसी अभियान के तहत पुलिस ने बलोह फोरलेन के समीप लिंक रोड मंदरीघाट पर एक अन्य बस की जांच के दौरान नीरज कुमार (30) और विकास (27), दोनों निवासी डैहर, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी, के कब्जे से 110 ग्राम चिट्टा बरामद किया.
दोनों मामलों में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घुमारवीं थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.
सप्लाई नेटवर्क की भी हो रही जांच
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि दोनों मामलों में कुल 232 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है. उन्होंने कहा कि पुलिस केवल बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि मामले की फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की भी गहन जांच की जा रही है, ताकि नशा तस्करी के पूरे सप्लाई नेटवर्क का खुलासा कर उसे ध्वस्त किया जा सके.
उन्होंने कहा कि बिलासपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.