बिलासपुर पुलिस की नशे पर बड़ी कार्रवाई, 232 ग्राम चिट्टा के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

सप्लाई नेटवर्क की भी हो रही जांच

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि दोनों मामलों में कुल 232 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है. उन्होंने कहा कि पुलिस केवल बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि मामले की फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की भी गहन जांच की जा रही है, ताकि नशा तस्करी के पूरे सप्लाई नेटवर्क का खुलासा कर उसे ध्वस्त किया जा सके.