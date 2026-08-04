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बिलासपुर पुलिस की नशे पर बड़ी कार्रवाई, 232 ग्राम चिट्टा के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

Drug Smuggling: बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बलोह फोरलेन पर 232 ग्राम चिट्टा बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे ड्रग सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 04, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:24 PM IST
बिलासपुर पुलिस की नशे पर बड़ी कार्रवाई, 232 ग्राम चिट्टा के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

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