/बिलासपुर में स्क्रब टायफस का अटैक! घुमारवीं में एक साथ 4 मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी

एक साथ चार मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है. विभाग की ओर से जागरूकता अभियान शुरू करते हुए लोगों को स्क्रब टायफस के लक्षण, बचाव और समय पर उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है.