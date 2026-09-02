/बिलासपुर में स्क्रब टायफस का अटैक! घुमारवीं में एक साथ 4 मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्क्रब टायफस के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. घुमारवीं क्षेत्र में एक साथ चार लोगों में स्क्रब टायफस की पुष्टि हुई है. सभी मरीज इसी क्षेत्र से संबंधित बताए जा रहे हैं.
मामलों की पुष्टि सैंपल जांच रिपोर्ट आने के बाद हुई. बताया गया कि चारों लोगों के सैंपल सामान्य प्रक्रिया के तहत घुमारवीं अस्पताल में लिए गए थे. जांच के लिए भेजे गए इन सैंपलों की रिपोर्ट आने पर स्क्रब टायफस संक्रमण की पुष्टि हुई.
स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी
एक साथ चार मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है. विभाग की ओर से जागरूकता अभियान शुरू करते हुए लोगों को स्क्रब टायफस के लक्षण, बचाव और समय पर उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है.
लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीमें गठित की हैं. ये टीमें क्षेत्र में जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय बता रही हैं और संभावित मामलों पर नजर रख रही हैं.
समय पर जांच और इलाज जरूरी
मामले की पुष्टि करते हुए एमओएच बिलासपुर डॉ. अनंत शर्मा ने कहा कि समय पर जांच और उपचार के जरिए स्क्रब टायफस को नियंत्रित किया जा सकता है. उन्होंने लोगों से बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतने की अपील की.
झाड़ियों और घास वाले इलाकों में बरतें सावधानी
स्क्रब टायफस से बचाव के लिए घास और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में जाते समय शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. खेतों या झाड़ियों में काम करते समय जूते और मोजे पहनना भी जरूरी बताया गया है.
इसके अलावा घर और आसपास उगी घास-झाड़ियों को नियमित रूप से साफ रखने की सलाह दी गई है.
बुखार को नजरअंदाज न करें
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल में जांच करवानी चाहिए. डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लेने और चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही उपचार कराने की अपील की गई है.
फिलहाल बिलासपुर में सामने आए स्क्रब टायफस के चारों पुष्ट मामले घुमारवीं क्षेत्र से हैं और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.