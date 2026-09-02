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बिलासपुर में स्क्रब टायफस का अटैक! घुमारवीं में एक साथ 4 मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

Scrub Typhus: हिमाचल के बिलासपुर में स्क्रब टायफस के 4 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. घुमारवीं में टीमें जागरूकता अभियान चला रही हैं और निगरानी बढ़ाई गई है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 02, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:24 PM IST
बिलासपुर में स्क्रब टायफस का अटैक! घुमारवीं में एक साथ 4 मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

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