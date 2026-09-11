/तल्याणा में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया

Bilaspur News: बिलासपुर जिले के घुमारवीं विकासखंड की तल्याणा ग्राम पंचायत में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है. इस मुद्दे को लेकर पंचायत भवन में प्रधान की अध्यक्षता में ग्रामसभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया. बैठक में स्मार्ट मीटर के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.