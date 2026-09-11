/तल्याणा में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया

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Bilaspur News: बिलासपुर जिले के घुमारवीं विकासखंड की तल्याणा ग्राम पंचायत में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है. इस मुद्दे को लेकर पंचायत भवन में प्रधान की अध्यक्षता में ग्रामसभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया. बैठक में स्मार्ट मीटर के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.
ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव की प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के घुमारवीं स्थित अधिशासी अभियंता को भेजते हुए पंचायत क्षेत्र में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग की है.
पुराने मीटर जारी रखने की मांग
ग्रामसभा में स्मार्ट मीटर लगाने की सरकार और बिजली विभाग की योजना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. ग्रामीणों ने एकमत होकर कहा कि पंचायत के किसी भी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाना चाहिए.
पंचायत के प्रस्ताव में ग्रामीणों ने दावा किया कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आई हैं. उनका कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है.
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वर्तमान में उनके घरों में लगे मीटर सही तरीके से काम कर रहे हैं. ऐसे में बिना किसी खराबी के चालू मीटरों को बदलना जनता के पैसे की बर्बादी होगी.इसके अलावा नेटवर्क संबंधी दिक्कतों के कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त सूचना के बिना बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी ग्रामीणों ने जताई.
जबरन मीटर लगाने पर विरोध की चेतावनी
ग्रामसभा ने मांग की कि पंचायत क्षेत्र में पुरानी मीटर व्यवस्था को ही जारी रखा जाए और किसी भी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मजबूर न किया जाए. पंचायत ने स्पष्ट किया कि यदि विभाग की ओर से बिना सहमति या जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए तो ग्राम पंचायत शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेगी.
बिलासपुर में 1.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य
वहीं, स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत जिले में कुल 1.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं. इनमें से करीब 27 हजार स्मार्ट मीटर अब तक लगाए जा चुके हैं.
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर किसी उपभोक्ता को कोई आपत्ति या समस्या है तो वह विद्युत विभाग के अधिकारियों या फील्ड में तैनात कर्मचारियों से संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकता है.
उपायुक्त ने लोगों से स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान में सहयोग करने की अपील की. साथ ही उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न करने का आग्रह किया.