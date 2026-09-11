Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /तल्याणा में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया

तल्याणा में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया

बिलासपुर के तल्याणा में स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया. DC राहुल कुमार ने जिले में 1.50 लाख मीटर लगाने की जानकारी दी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 11, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:08 PM IST
तल्याणा में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਢੀਂਡਸਾ
2
3
4
5