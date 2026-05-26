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“सड़क नहीं तो वोट नहीं” : बिलासपुर के भड़ोली खुर्द में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का किया बहिष्कार

Himachal Panchayat Election: बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के भड़ोली खुर्द गांव में ग्रामीणों ने सड़क सुविधा न मिलने पर पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया. लोगों का कहना है कि 35 साल बाद भी सड़क कच्ची है और प्रशासन ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 26, 2026, 05:54 PM IST

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“सड़क नहीं तो वोट नहीं” : बिलासपुर के भड़ोली खुर्द में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का किया बहिष्कार

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल में पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला. ग्राम पंचायत भड़ोलीकलां के वार्ड नंबर-1 भड़ोली खुर्द के लोगों ने सड़क सुविधा की मांग को लेकर पंचायत चुनावों का बहिष्कार कर दिया.

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से गांव को जोड़ने वाला सड़क मार्ग पक्का नहीं हो पाया है, जिसके कारण उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष समस्या उठाने के बावजूद आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया.

बरसात में और बढ़ जाती है परेशानी
स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 35 साल पहले बना सड़क मार्ग आज भी कच्चा पड़ा हुआ है. बरसात के मौसम में रास्ता बेहद खराब हो जाता है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है.

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ग्रामीणों ने बताया कि कई बार मरीजों और बुजुर्गों को ट्रैक्टर या पालकी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. उनका कहना है कि विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन गांव की मूलभूत समस्या अब तक जस की तस बनी हुई है.

विधानसभा और लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक सड़क को पक्का नहीं किया जाता, तब तक वे पंचायत चुनावों के साथ-साथ विधानसभा और लोकसभा चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे. गांव के लोगों का कहना है कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के बिना विकास के दावे बेकार हैं.

चुनाव बहिष्कार के इस फैसले ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

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