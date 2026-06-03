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निर्धारित रूट पर बसें न चलने से ग्रामीणों में रोष, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर में निजी बसों द्वारा निर्धारित रूट का पालन न करने पर ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. लोगों ने स्कूली छात्रों, बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाते हुए एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 03, 2026, 02:08 PM IST

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निर्धारित रूट पर बसें न चलने से ग्रामीणों में रोष, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

Bilaspur News: बिलासपुर जिले में निजी बसों द्वारा निर्धारित रूट का पालन न किए जाने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के लोगों ने उपायुक्त बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर संबंधित निजी बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

ग्रामीणों का कहना है कि बिलासपुर से नौनी, बाया छड़ोल और स्वारघाट सहित नालागढ़, बद्दी व श्री नैनादेवी मार्ग पर संचालित कई निजी बसें तय रूट पर नियमित रूप से नहीं चल रही हैं. इससे स्कूली छात्रों, कॉलेज जाने वाले युवाओं, नौकरीपेशा लोगों, बुजुर्गों और महिलाओं को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है.

कई गांवों के लोग प्रभावित
स्थानीय लोगों के अनुसार कोठीपुरा, कल्लर, दनोह, जमली, गंबर पुल, बड्डू और स्वारघाट सहित कई क्षेत्रों के यात्रियों को परिवहन सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ बस चालक और परिचालक यात्रियों को फोरलेन मार्ग का हवाला देकर बीच रास्ते में उतार देते हैं और उन्हें दूसरी बसों का इंतजार करने के लिए मजबूर किया जाता है.

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यात्रियों से अभद्र व्यवहार के आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है और उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को शिकायतें भेजी गई थीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

एक सप्ताह का अल्टीमेटम
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी कोठीपुरा फोरलेन चौक पर क्रमिक अनशन और विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए और निर्धारित रूट पर बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए.

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